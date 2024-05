LIVE Montenegro-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: il sogno passa dal +6 dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Montenegro-Italia, gara di ritorno del terzo turno delle Qualificazioni dei Mondiali di pallamano 2025. È il momento della verità per la nazionale italiana di pallamano: il sogno di raggiungere i Mondiali del prossimo anno passa dalla gara odierna, un incontro da dentro o fuori a Podgorica.

L’Italia parte dal +6 conquistato giovedì scorso a Conversano, quando gli azzurri si sono imposti per 32 a 26. La formazione italiana ha disputato una partita al limite della perfezione, venendo trascinato dai tredici gol di Davide Bronzo e dalle grandi parate di Domenico Ebner. Gli italiani sono riusciti a sfruttare al meglio il fattore pubblico, grazie alla grande fase difensiva che ha limitato al meglio le stelle avversarie.

Atmosfera che si preannuncia infuocata anche per la gara di ritorno, che si disputerà a Podgorica, capitale del Montenegro. I montenegrini proveranno a ribaltare lo svantaggio dell’andata, sfruttando anche il pubblico a favore. Vedremo quali saranno le mosse dell’allenatore di casa: il DT del Montenegro all’andata ha provato ripetutamente il 7 contro 6 sin dal primo minuto, sorprendendo gli avversari.

L’incontro di ritorno del terzo ed ultimo turno delle Qualificazioni dei Mondiali 2025 tra Montenegro ed Italia inizierà alle 17.30. L’evento sarà visibile su Sky Sport Arena, canale 204 del decoder Sky, ed in streaming su Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Montenegro-Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!