LIVE Italia-Serbia, amichevole volley in DIRETTA: primo test per De Giorgi verso la Nations League

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima amichevole pre-season della Nazionale maschile italiana contro la Serbia. Dopo un’intensa preparazione svolta tra la Capitale e la Val di Fiemme, la Nazionale Maschile, guidata da Ferdinando De Giorgi, prosegue il suo percorso di allenamento in vista dei primi impegni stagionali. Domani, alle ore 21, affronterà la Serbia, seguita da una sfida contro la Turchia lunedì alle 20:30, entrambe presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Rai Sport.

Il programma di incontri ufficiali ha avuto inizio ieri sera con la partita tra Serbia e Turchia, vinta 3-2 dai serbi al termine di un match molto combattuto. Il commissario tecnico, che sta guidando un gruppo allargato di trenta atleti, avrà l’opportunità di valutare lo stato di forma dei suoi giocatori in vista dell’importante impegno della Volleyball Nations League. Questa competizione, composta da dodici partite, sarà cruciale per la qualificazione degli azzurri ai Giochi Olimpici di Parigi. È noto infatti che sarà fondamentale affrontare la VNL nel migliore dei modi al fine di conquistare i punti necessari per garantire la qualificazione alle Olimpiadi.

Vedremo quali saranno le scelte di Fefè De Giorgi sulla formazione da schierare, ieri invece la Serbia è scesa in campo con Jovovic nel ruolo di palleggiatore, l’opposto Luburic, al centro Marko Podrascanin, reduce dalla vittoria della Champions League con Trento e Nedeljkovic, in banda Ivovic e Kujundzic, con Kapur libero. Ha fatto anche qualche apparizione, giocando il tie break da titolare, l’opposto ex Perugia Atanasijevic.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima amichevole pre-season della Nazionale maschile italiana contro la Serbia in programma a Cavalese, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 21.00!