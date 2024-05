LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2024 in DIRETTA: c’è una montagna da scalare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 3° turno del Masters 1000 di Roma tra Luciano Darderi e Alexander Zverev.

“Mission Impossible” per l’azzurro! Di fronte un giocatore che molto raramente perde da giocatori inferiori a lui in classifica nei tornei importanti. Il tedesco, campione di Roma nel 2017 in finale su Djokovic, si è presentato all’esordio contro Vukic nella giornata di giovedì sul Pietrangeli come uno dei favoriti principali di quest’edizione. Sorteggiato dalla parte ti tabellone del serbo, quella alta, potrebbe mettere fine (ci auguriamo il contrario) al torneo degli ultimi due azzurri rimasti in quella zona di draw, lo stesso Darderi e Francesco Passaro.

Il Centrale spingerà. Si gioca in sessione serale dopo il derby ucraino tra Svitolina e Kalinskaya, non prima delle 20:30. Il clima umido della serata romana potrebbe avvantaggiare chi è più abituato a giocarci, ossia Darderi. In argentina, spesso e volentieri dal tardo pomeriggio le condizioni sono così, umide e lente. Per certo il servizio, l’arma di distruzione di massa di Zverev, renderà meno in questo contesto, ma non per questo sarà innocuo. Insomma, ci vorrà l’ennesima impresa degli azzurri agli Internazionali d’Italia 2024!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 3° turno del Masters 1000 di Roma tra Luciano Darderi e Alexander Zverev. Si parte come secondo match dalle 19, non prima delle 20:30!