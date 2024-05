LIVE Tiro con l’arco, Europei 2024 in DIRETTA: Italia-Francia per l’oro, le azzurre per il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata degli Europei di tiro con l’arco 2024. Ad Essen (Germania) si assegnano le medagli per quel che riguarda le prove a squadra dell’arco ricurvo. Italia che si giocherà l’oro al maschile ed il bronzo al femminile.

Il terzetto azzurro composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi ed Alessandro Paoli è giunto in finale piegando in sequenza Lussemburgo, Spagna ed Olanda. La sfida contro i neerlandesi risolta all’ultima freccia è valsa tra le altre cose la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri contenderanno l’oro alla Francia in un match dal sapore a cinque cerchi.

Per quel che riguarda la squadra femminile, smaltita la delusione per la carta Olimpica sfumata, Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli possono rendere meno amara la trasferta tedesca sfruttando la finale per il bronzo. Italia che sfiderà proprio le padrone di casa della Germania, che in semifinale hanno ceduto con troppa facilità alle olandesi, con quest’ultime che hanno conquistato l’accesso a Parigi 2024. Azzurre che potranno timbrare il pass nel preolimpico di Antalya.

Le finali per le medaglie delle prove a squadre degli Europei di tiro con l'arco 2024 inizieranno alle 10.02. Non è prevista alcuna diretta TV, mentre lo streaming sarà a cura di Archery+.