LIVE Moto2, GP Francia 2024 in DIRETTA: Canet dalla pole davanti a Roberts e Garcia, Arbolino per la rimonta

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sullo storico tracciato di Le Mans andrà in scena una gara di estrema importanza. Anche se siamo solamente a inizio stagione i punti si fanno già pesanti e potrebbero indirizzare l’intera annata.

La gara, come sempre, prenderà il via alle ore 12.15 e ci regalerà il consueto spettacolo della classe mediana. Dalla pole position scatterà Aron Canet davanti a Joe Roberts e Sergio Garcia. Quarta posizione per Albert Arenas quinta per Alonso Lopez sesta per Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) davanti all’ennesimo spagnolo Izan Guevara (CF Moto Aspar). Decimo Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) mentre scatterà invece dalla 27a casella della griglia Dennis Foggia (Kalex Italtrans).

La classifica generale della classe mediana, dopo le prime quattro tappe, vede tanto equilibrio nelle prime posizioni. In vetta (grazie a tre secondi posti consecutivi) troviamo Joe Roberts con 69 punti, con 5 lunghezze di vantaggio su Sergio Garcia, quindi terzo Fermin Aldeguer con 54 punti, mentre è quarto Manuel Gonzalez con 46, quinto Ai Ogura con 43, mentre a quota 38 a braccetto troviamo Alonso Lopez e Aron Canet.

Il Gran Premio di Francia della Moto2 scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale a Le Mans. Buon divertimento!