Sport in tv oggi (sabato 17 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 17 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, slittino, slittino naturale, bob e short track, e dei Mondiali di biathlon e di speed skating, il basket con la Coppa Italia, il volley femminile con la Coppa Italia, il calcio con la Serie A, e molto altro.

I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), dove verranno assegnati altri sette titoli: saranno distribuite le medaglie nel nuoto, con 50m farfalla femminili, 50m stile libero maschili, 200m dorso, 100m farfalla maschili, 800m stile libero femminili e staffetta 4x100m stile libero mista, e nella pallanuoto maschile, con le finali per il terzo e per il primo posto.

Saranno in gara il Settebello, già certo di una medaglia, che affronterà la Croazia nella finalissima della pallanuoto maschile, e, nel nuoto, Chiara Tarantino, Michele Lamberti, Anita Bottazzo e Benedetta Pilato (batterie ed eventuale semifinale), la staffetta 4x100m stile libero mista (batterie ed eventuale finale), Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri (batterie) e Simona Quadarella (finale).

Nella staffetta 4×6 km femminile delle ore 13.45 dei Mondiali di biathlon nell’Italia ci sarà un cambio rispetto al quartetto che lo scorso anno vinse l’oro: al lancio Samuela Comola, seconda frazione affidata a Dorothea Wierer, terza a Rebecca Passler, che nel 2023 era la riserva, in chiusura toccherà a Lisa Vittozzi.

Nella staffetta 4×7.5 km maschile delle ore 16.30 viene confermata la formazione dell’Italia che ha raccolto due podi in stagione in Coppa del Mondo: Elia Zeni in apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer in terza, ed infine Tommaso Giacomel in chiusura.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 17 febbraio

07.32 Nuoto, Mondiali: batterie, 50m stile libero femminili, 50m dorso maschili, 50m rana femminili, staffetta 4x100m stile libero mista, 1500m stile libero maschili – Rai Sport HD, Rai Play

08.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: LH HS 134 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

08.45 Short track. Coppa del Mondo junior Heerenveen: 1a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: doppio maschile – FIL Live TV

09.15 Atletica, Campionati Italiani Indoor: 1a giornata – atletica.tv, poi Rai Sport HD e Rai Play dalle 15.00 alle 16.30

09.30 Pallanuoto maschile, Mondiali: finale 3° posto, Spagna-Francia – Rai Sport HD, Rai Play (alla fine del nuoto)

09.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 1a manche singolo femminile – FIL Live TV

09.30 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 1a manche doppio maschile – YouTube FIL Luge

09.48 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 1a manche doppio femminile – YouTube FIL Luge

10.00 Short track. Coppa del Mondo Danzica: 2a giornata – 14.00 eurosport.it, discovery+

10.00 Lotta, Europei: 6a giornata – UWW+

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 1a manche singolo maschile – FIL Live TV

10.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana: discesa femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

10.45 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 2a manche doppio maschile – YouTube FIL Luge

10.45 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 2a manche singolo femminile – FIL Live TV

11.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 2a manche singolo maschile – FIL Live TV

11.30 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

11.37 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 2a manche doppio femminile – YouTube FIL Luge

12.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell: discesa maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.30 Beach soccer, Mondiali: Italia-Egitto – Rai Sport HD, poi dalle 12.50 solo su Rai Play, FIFA+

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Sampdoria – DAZN, ZONA DAZN

12.40 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 1a manche singolo maschile – YouTube FIL Luge

13.00 Tennis, ATP Rotterdam: semifinali (Sinner-Griekspoor terzo match dalle 13.00, comunque non prima delle 19.30) – Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Go, Now

13.45 Biathlon, Mondiali Nove Mesto Na Morave: staffetta 4×6 km femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport

14.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.10 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 2a manche singolo maschile – YouTube FIL Luge

15.00 Volley femminile, Coppa Italia: Conegliano-Chieri – Rai Play, VBTV

15.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Roma – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Napoli-Genoa – DAZN, ZONA DAZN

15.25 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 2a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.30 Pallanuoto maschile, Mondiali: finale, Italia-Croazia – Rai 2 HD, Rai Play

16.00 Sollevamento pesi, Europei: finale -89 kg maschile – weightliftinghouse.tv

16.00 Tennis, WTA Doha: finale – Sky Sport 254, Sky Go, Now

16.30 Biathlon, Mondiali Nove Mesto Na Morave: staffetta 4×7.5 km maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport

17.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis: qualificazioni sprint tl maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

17.02 Nuoto, Mondiali: semifinali e finali, finale 50m farfalla femminili, finale 50m stile libero maschili, finale 200m dorso femminili, semifinali 50m rana femminili, finale 100m farfalla maschili, semifinali 50m stile libero femminili, semifinali 50m dorso maschili, finale 800m stile libero femminili, finale: staffetta 4x100m stile libero mista – Rai 2 HD, Rai Play

17.30 Volley, SuperLega: Monza-Catania – VBTV

17.30 Tennis, ATP Buenos Aires: semifinali – Sky Sport 252, Sky Go, Now

18.00 Calcio, Serie A: Verona-Juventus – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Volley femminile, Coppa Italia: Milano-Scandicci – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Basket, Coppa Italia: Milano-Venezia – DAZN, DMAX, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

18.00 Volley, SuperLega: Piacenza-Taranto – VBTV

18.30 Ginnastica ritmica, Serie A1: prima tappa – YouTube Federginnastica

18.30 Tennis, ATP Delray Beach: semifinali – Sky Sport 253, Sky Go, Now

19.00 Sollevamento pesi, Europei: finale -76 kg femminile – weightliftinghouse.tv

19.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis: sprint tl maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

20.30 Speed skating, Mondiali Calgary: 1000 maschili e femminili, mass start maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

20.30 Volley femminile, Serie A1: Casalmaggiore-Novara – VBTV

20.30 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Milano – LBF TV

20.45 Basket, Coppa Italia: Reggio Emilia-Napoli – DAZN, DMAX, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Sassuolo – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Sabato 17 febbraio

08:45 3a Ultramaratona del Conero 2024: organizzata da Grottini Team Recanati ASD. Diretta Live su sport2u.tv

10:00 TennisMania con Guido Monaco – Rotterdam Open. conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

16:00 Talk2u Lorenzo Silvidio: “Concorrente di MasterChef Italia 13”. Conduce: Simona Bastiani su sport2u.tv

16:45 Swim2u Speciale Mondiali Doha 2024. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada su sport2u.tv

18:00 Monitor: diario settimanale e focus a cura di Sabrina Sgalaberna con Alex Pirazzini: referente media e stampa di “Riscatto Agricolo” presidio di Castel San Pietro Terme su sport2u.tv

22:00 Waterpolo Preview Speciale Mondiali Doha 2024 con Andrea Tartaro: difensore Astra Nuoto Roma. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

