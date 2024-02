LIVE Biathlon, Staffetta femminile Mondiali 2024 in DIRETTA: Francia favorita, le azzurre ci provano per la medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile, sulla distanza dei 4×6 km, in programma a Nove Mesto Na Morave in Repubblica Ceca nella penultima giornata della rassegna iridata. Le portacolori azzurre, già grandi protagoniste nella rassegna iridata, sono chiamate a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Si riparte dal trionfo azzurro dello scorso anno, una situazione probabilmente irripetibile perchè in questa stagione pensare ad una nazione vincente diversa dalla Francia è davvero difficile. La squadra transalpina sta facendo incetta di ori al femminile in questa edizione dei Mondiali e spicca il poker nelle prime quattro posizioni della sprint che spiega bene quali siano le potenzialità del quartetto francese, che sarà composto con ogni probabilità da Simon, Braisaz, Jeanmonnot e Chauveau. C’è un gruppo di squadre che puntano all’argento e magari a sfruttare delle clamorose debacle delle tiratrici francesi che non sembrano plausibili alla vigilia. Tra queste ovviamente la Norvegia che ha in Tandrevold il suo faro e che deve sperare in qualche exploit, la Svezia che sta oggettivamente facendo fatica al Mondiale e la Germania protagonista assoluta dell’individuale con Hettich sul podio e quattro atlete nelle prime 15 posizioni.

In casa Italia l’attesa è grande per due motivi: perchè il quartetto azzurro arriva dall’exploit dello scorso anno che fruttò una splendida medaglia d’oro e perchè i successi targati Lisa Vittozzi hanno galvanizzato l’ambiente. Bon ogni probabilità, assieme alle star della squadra azzurra, Lisa Vittozzi e una Dorothea Wierer che, pur non al meglio, assicura sempre uno standard qualitativo elevato, ci saranno Samuela Comola e Rebecca Passler che ha vinto la volata con Michela Carrara per il quarto posto.

staffetta femminile, sulla distanza dei 4×6 km, in programma a Nove Mesto Na Morave in Repubblica Ceca in programma oggi, sabato 17 febbraio, alle ore 13.45.