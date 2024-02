LIVE Sci di fondo, Sprint Minneapolis 2024 in DIRETTA: azzurri per il riscatto dopo Canmore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della sprint d’apertura della tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo, da Minneapolis (USA).

Si gareggia in tecnica libera in questa tappa di ritorno dello sci di fondo negli Stati Uniti, oggi le sprint poi domenica partenze a intervalli su 10 chilometri. Grande attesa per la beniamina di casa Jessie Diggins, ormai campionessa della Sfera di Cristallo (si attende solo l’ufficialità), che gareggia letteralmente in casa visto che viene proprio dal Minnesota.

L’appetito vien mangiando per Elia Barp, autore di un capolavoro nell’ultima sprint a tecnica libera disputata in quel di Canmore, dov’è stato capace di piazzarsi 5°, con rammarico di non essere salito sul podio. L’azzurro sembra aver svoltato in questa seconda metà di stagione, in cui ha ottenuto ben 3 piazzamenti nelle prime dieci posizioni nelle ultime due tappe tra Canada e Svizzera. Quest’oggi, l’obiettivo del veneto è qualificarsi nella top 15, e magari provare di nuovo ad accedere alle semifinali. In cerca di riscatto Federico Pellegrino, sfortunatissimo a Canmore dov’è uscito di scena nel suo quarto di finale a seguito di una caduta in discesa.

Saranno presenti per l’Italia, oltre a Barp e Pellegrino anche Simone Daprà, Michael Hellweger per gli uomini, mentre per le donne presenti in loco Caterina Ganz, Francesca Franchi e Nicole Monsorno, quest’ultima con l’obiettivo di accedere finalmente alle semifinali di una gara veloce per la prima volta in carriera. Francesco De Fabiani è tornato in Italia, e si è purtroppo anche ammalato.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della sprint TL di Minneapolis (USA), con le qualificazioni al via alle 17.00 e le fasi finali alle 19.30.