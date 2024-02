A che ora Sinner-Griekspoor, semifinale ATP Rotterdam: dove vederla in tv, programma, streaming

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam (Olanda). Il recente vincitore degli Australian Open ha incontrato diverse difficoltà nel primo set dei quarti di finale contro il redivivo canadese Milos Raonic, annullando anche 2 set-point da una situazione di 15-40 sul 4-5 e servizio. Poi al tie-break si è rivelato decisivo un solo mini-break per portare il primo parziale dalla sua parte.

Sull’1-1 della seconda frazione, tuttavia, il 33enne della Foglia d’Acero ha alzato bandiera bianca per un problema ad un fianco, ritirandosi e consegnando la vittoria all’italiano. Raonic già nel corso del primo set aveva richiesto un medical time-out per farsi trattare la zona dolorante dal fisioterapista.

A questo punto Sinner si trova ad una sola vittoria dal diventare n.3 del mondo, ovviamente un traguardo mai raggiunto da un tennista nostrano nella storia. Per farlo dovrà superare nel penultimo atto l’olandese Tallon Griekspoor, con il quale è in vantaggio per 2-0 nei precedenti. I due si ritrovarono di fronte per la prima volta proprio a Rotterdam nel 2023, quando si impose l’altoatesino per 7-5, 7-6. Poi fu a senso unico il secondo confronto nelle Finals di Coppa Davis del novembre scorso: 7-6, 6-1.

La semifinale dell’ATP di Rotterdam 2024 tra Jannik Sinner e Griekspoor si giocherà sabato 17 febbraio alle 19.30. In precedenza sono previsti un match di doppio e la prima semifinale alle 15.00 tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’australiano Alex De Minaur. Il match dell’italiano sarà trasmesso in tv su Sky Sport Tennis ed in streaming su SkyGo e Now.

A CHE ORA LA SEMIFINALE DELL’ATP DI ROTTERDAM 2024

Non prima delle ore 19.30 – Jannik Sinner (Italia)-Tallon Griekspoor (Olanda)

In precedenza alle 13.00 il doppio Lammons/Withrow-Haase/Van de Zandschulp e poi non prima delle 15.00 la semifinale Dimitrov-De Minaur.

DOVE VEDERE IN TV SINNER-GRIEKSPOOR

Diretta tv: SkySport Tennis (canale 203 della piattaforma Sky, in abbonamento)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport