Quando gioca Sinner stasera a Rotterdam: orario semifinale con Griekspoor, tv, streaming

Nuovo appuntamento con la storia per Jannik Sinner, impegnato stasera in un match che vale virtualmente la terza posizione del ranking mondiale. L’azzurro se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor nella seconda semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, mentre l’altra semifinale dell’ABN AMRO Open sarà tra Alex De Minaur e Grigor Dimitrov.

Sinner, in caso di vittoria su Griekspoor, avrebbe la certezza di scavalcare il russo Daniil Medvedev nella graduatoria ATP entro lunedì 26 febbraio, ma potrebbe diventare n.3 al mondo già al termine di questa settimana se dovesse arrivare fino in fondo e conquistare il secondo titolo della sua stagione dopo l’impresa Slam di Melbourne agli Australian Open.

2-0 il bilancio dei precedenti in favore dell’altoatesino, che ha sconfitto l’attuale n.29 ATP proprio un anno fa sempre in semifinale a Rotterdam (7-5 7-6) e lo scorso novembre durante le Finals di Coppa Davis a Malaga (7-6 6-1). Jannik vuole conservare la sua imbattibilità stagionale e avvicinare ulteriormente uno dei suoi grandi obiettivi, la prima piazza del ranking mondiale.

Sinner-Griekspoor, seconda semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, aprirà la sessione serale non prima delle ore 19.30 e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SINNER-GRIEKSPOOR A ROTTERDAM

Non prima delle ore 19.30 Jannik Sinner (Italia)-Tallon Griekspoor (Olanda)

In precedenza alle 13.00 il doppio Lammons/Withrow-Haase/Van de Zandschulp e poi non prima delle 15.00 la semifinale Dimitrov-De Minaur.

DOVE VEDERE IN TV SINNER-GRIEKSPOOR

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203 della piattaforma Sky, in abbonamento).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta testuale: OA Sport.