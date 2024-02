LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: attesa per la giovane Toko Kegne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale A della categoria non olimpica femminile -76 kg, segmento che chiude le gare dell’Italia ai Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento a Sofia (Bulgaria)

Sarà una prova estremamente interessante, in quanto segnerà il debutto nella massima categoria di Genna Romida Toko Kegne, atleta che lo scorso anno ha conquistato tre medaglie d’argento nella rassegna continentale riservata alla categoria Under 23 di Bucarest.

Un esordio dunque di grande rilievo per l’azzurra che, per l’occasione, si ritroverà a fronteggiare avversarie di peso come Marie Fegue, oro sia a Tirana 2023 che a Yerevan 2023, oltre che Nicole Rubanovich, bronzo di strappo lo scorso anno.

Si parte alle 19:00.