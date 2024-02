LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA: Paris può giocarsela con Odermatt, assente Sarrazin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa di Kvitfjell, Norvegia, tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. Sulla pista norvegese va in scena la penultima prova di Discesa di questa stagione. Quest’oggi sarà la prima volta che gli atleti affronteranno la pista nella sua interezza, dato che nella prima prova si è partiti dal cancelletto del Super G, causa nebbia, e nella seconda l’arrivo è stato posto dopo neppure 50″.

Il favorito indiscusso di questa gara sarà Marco Odermatt. Quest’oggi lo svizzero ha una grande possibilità di blindare la Coppa del Mondo di specialità. Prima della Discesa di Kvitfjell l’elvetico ha 6 punti di vantaggio su Cyprien Sarrazin, il quale però non gareggerà a causa di un infortunio al polpaccio sinistro rimediato in allenamento. Grande attenzione anche a Niels Hintermann, primo nella seconda prova, e a Cameron Alexander, vincitori su questa pista nel 2022.

Dominik Paris può giocarsela con Odermatt, provando ad essere della partita per le posizioni che contano. L’azzurro ha già vinto quattro volte su questa pista (3 Discese ed 1 super G), denotando un ottimo feeling con la neve norvegese. L’italiano ha dimostrato di avere buone sensazioni a Kvitfjell anche negli ultimi giorni, chiudendo al terzo posto la prova veloce di ieri. Proveranno ad essere della partita anche Mattia Casse e Guglielmo Bosca, i quali hanno terminato in top 10 rispettivamente la prima e la seconda prova.

La Discesa di Kvitfjell inizierà alle 12.00 con la partenza di Stefan Rogentin, pettorale numero 1. La gara sarà visibile su Eurosport 1 ed in streaming su Discovery Plus, Dazn e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della Discesa di Kvitfjell 2024 a partire dalle 11.30 circa con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!