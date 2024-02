LIVE Biathlon, Staffetta maschile Mondiali 2024 in DIRETTA: Norvegia favorita, Italia mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta maschile dei Mondiali 2024 di biathlon. Penultimo giorno di gare a Nove Mesto Na Morave (Cechia), località che ospita la rassegna iridata 2024, e fari puntati sulle staffette.

La grande favorita della staffetta maschile è la Norvegia, che ha dominato le gare individuali maschili di questi Mondiali. La formazione scandinava ha infatti conquistato 8 delle 9 medaglie a disposizione, concedendo agli avversari solamente il bronzo nell’Individuale, conquistato da Benedik Doll. I tecnici norvegesi hanno scelto di schierare in apertura Sturla Holm Laegrid, seguito dai due fratelli Boe, prima Tarjei e poi Johannes, con Christiansen in chiusura.

Le principali antagoniste della Norvegia saranno Francia e Germania, che nel corso di questa stagione sono salite diverse volte sul podio. In questa gara l’Italia ricopre il ruolo di mina vagante. I tecnici italiani hanno scelto di schierare Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Questa formazione ha già conquistato due terzi posti in questa stagione, nelle tappe di Oberhof e Ruhpolding

La staffetta maschile di Nove Mesto Na Morave 2024 scatterà alle 16.30 italiane e vedrà 24 nazioni al via. La gara sarà visibile su Eurosport 1 ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile dei Mondiali 2024 di biathlon a partire dalle 16.10 circa con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!