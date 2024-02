LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: Antonino Pizzolato sfida Nasar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale A della categoria maschile -89 kg, uno degli eventi clou dei Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, competizione in fase di svolgimento in Bulgaria, precisamente a Sofia.

Dopo lo splendido oro conquistato ieri sera da Oscar Reyes Martinez, l’asso della Nazionale Italiana azzurra tornerà in pedana con un doppio obiettivo: ritornare sul gradino più alto come fatto a Tirana nel 2022 e consolidare la sua posizione nel ranking olimpico, dove occupa attualmente l’ottava posizione con i 380 kg totali sollevati a Doha.

Ovviamente sarà tutto fuorché semplice: Nino dovrà infatti vedersela con uno dei grandi big della disciplina, ovvero il padrone di casa Karlos May Nasar, detentore del titolo continentale e secondo nel ranking olimpico con i 395 kg alzati proprio in occasione degli Europei 2022.

OA Sport in collegamento da Sofia vi offre la DIRETTA LIVE testuale della categoria -89 kg dei Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi