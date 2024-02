LIVE Reggio Emilia-Napoli, Coppa Italia basket 2024 in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Reggio Emilia-Napoli, seconda semifinale della Coppa Italia di basket 2024!

La Reggiana, qualificatasi come sesta testa di serie, ha eliminato dalla kermesse piemontese la finalista della passata stagione – ed una delle favorite alla vigilia – ovvero la Virtus Bologna, prevalendo sui bolognesi nel ‘derby emiliano per 72-81. Decisivo Langston Dalloway con 20 punti insieme al compagno Mohamed Faye che ne ha messi a referto 16, con le V-nere che non sono riuscite a ribaltare l’inerzia della sfida cedendo alla distanza e dovendo così abbandonare il sogno di conquistare il secondo trofeo stagionale.

Anche la GeVi Napoli vuole continuare a sognare in grande. I partenopei infatti hanno piegato nei quarti di finale la detentrice del titolo ovvero la Germani Brescia (74-80), grazie ad un primo tempo di sostanza e ad un secondo di resistenza dove i ragazzi di coach Milicic hanno bloccato il tentativo di rimonta della Leonessa. Jacob Pullen ha guidato i compagni con i suoi 25 punti, con 19 punti di Markel Brown e 12 di Michal Sokolowski.

Palla a due che verrà alzata all’Inalpi Arena di Torino alle ore 20:45. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!