LIVE Venezia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2024 in DIRETTA: prima semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milano-Trento – Venezia-Pistoia

Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE della prima semifinale di Coppa Italia 2024. Alle Final Eight di scena all’Inalpi Arena di Torino si affrontano Umana Reyer Venezia ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano.

Per l’EA7 di Ettore Messina vittoria iniziale netta ai danni della Dolomiti Energia Trentino per 80-57; risposta pronta dell’Umana di Neven Spahija, priva di problemi contro l’Estra Pistoia (86-71). Le due squadre si riaffrontano in Coppa Italia a tre anni di distanza dalla semifinale del 2021, andata all’Olimpia che allora portò a casa il trofeo.

In campionato le due squadre si sono affrontate nell’8a giornata, con successo per 95-72 da parte di Milano. A Messina il ricordo di Venezia non piace, in termini di Coppa Italia, perché contro la Reyer ha perso l’unica semifinale in carriera, quella del 2020. Decimo confronto tra prima e quarta testa di serie: nei precedenti è 6-3 a favore di chi guida il seeding.

Due assenti per Milano (Billy Baron e Maodo Lo), uno per Venezia (Jordan Parks). Ex: da una parte Stefano Tonut, dall’altra Jeff Brooks. Milano non arriva all’ultimo atto dal 2022, Venezia invece ci è arrivata per l’ultima volta nel 2020, in quell’edizione di Pesaro che poi è stata tra gli ultimi attimi di basket prima che tutto chiudesse.

Il match tra Reyer Venezia e Olimpia Milano vedrà la palla a due alzarsi alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!