LIVE Italia-Croazia, Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA: il Settebello si gioca il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma completo della sfida

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Croazia, valida per la finalissima dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: a Doha, in Qatar, sarà la selezione croata l’ultima avversaria del Settebello. Gli azzurri vanno alla ricerca del titolo iridato dopo aver finalmente arpionato il pass olimpico con il successo sugli Stati Uniti negli ottavi della manifestazione iridata, per poi battere la Grecia nei quarti e la Spagna in semifinale.

La Croazia, invece, negli ottavi ha liquidato la Cina per 22-4, qualificandosi a sua volta per le Olimpiadi, mentre nei quarti ha battuto la Serbia per 15-13, infine in semifinale ha piegato la Francia ai tiri di rigore per 17-16 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari, ed ora affronterà il Settebello nel match delle ore 15.30 italiane, mentre la finale per il bronzo tra Spagna e Francia si giocherà alle ore 09.30.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia e Croazia, valida per la finalissima dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: oggi, sabato 17 febbraio, il match inizierà alle ore 15.30 italiane, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 15.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!