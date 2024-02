Calendario sport invernali oggi: orari 17 febbraio, programma, tv, streaming

Oggi, sabato 17 febbraio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, slittino, slittino naturale, bob e short track, oltre ai Mondiali di biathlon e di speed skating.

Nella staffetta 4×6 km femminile delle ore 13.45 dei Mondiali di biathlon nell’Italia ci sarà un cambio rispetto al quartetto che lo scorso anno vinse l’oro: al lancio Samuela Comola, seconda frazione affidata a Dorothea Wierer, terza a Rebecca Passler, che nel 2023 era la riserva, in chiusura toccherà a Lisa Vittozzi.

Nella staffetta 4×7.5 km maschile delle ore 16.30 viene confermata la formazione dell’Italia che ha raccolto due podi in stagione in Coppa del Mondo: Elia Zeni in apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer in terza, ed infine Tommaso Giacomel in chiusura.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 17 febbraio

08.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: LH HS 134 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

08.45 Short track. Coppa del Mondo junior Heerenveen: 1a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: doppio maschile – FIL Live TV

09.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 1a manche singolo femminile – FIL Live TV

09.30 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 1a manche doppio maschile – YouTube FIL Luge

09.48 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 1a manche doppio femminile – YouTube FIL Luge

10.00 Short track. Coppa del Mondo Danzica: 2a giornata – 14.00 eurosport.it, discovery+

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 1a manche singolo maschile – FIL Live TV

10.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana: discesa femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

10.45 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 2a manche doppio maschile – YouTube FIL Luge

10.45 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 2a manche singolo femminile – FIL Live TV

11.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: 2a manche singolo maschile – FIL Live TV

11.30 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

11.37 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 2a manche doppio femminile – YouTube FIL Luge

12.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell: discesa maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.40 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 1a manche singolo maschile – YouTube FIL Luge

13.45 Biathlon, Mondiali Nove Mesto Na Morave: staffetta 4×6 km femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport

14.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.10 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: 2a manche singolo maschile – YouTube FIL Luge

15.25 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: 2a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

16.30 Biathlon, Mondiali Nove Mesto Na Morave: staffetta 4×7.5 km maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport

17.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis: qualificazioni sprint tl maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

19.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis: sprint tl maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

20.30 Speed skating, Mondiali Calgary: 1000 maschili e femminili, mass start maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+