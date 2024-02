LIVE Conegliano-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA: prima semifinale, Pantere favorite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Conegliano-Chieri, match valevole per la prima semifinale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. Trieste è pronta ad ospitare la Final Four della competizione che assegnerà il secondo titolo stagionale: si parte con la sfida tra le Pantere, vincitrici delle ultime quattro edizioni del torneo, e le piemontesi, una delle sorprese dell’annata in corso.

La Imoco Conegliano sta disputando una stagione sensazionale. Le venete non hanno ancora perso un match fino ad ora, dato incredibile visto che siamo entrati nella seconda metà dell’anno agonistico. In campionato, le ragazze di coach Daniele Santarelli si trovano ovviamente in testa, con un vantaggio sulla più diretta inseguitrice di otto punti, margine praticamente incolmabile a sei giornate dal termine della regular season. Ai quarti di Coppa Italia, invece, Conegliano si è sbarazzata di Firenze con un perentorio 3-0.

L’avversario delle detentrici del titolo sarà la Reale Mutua Fenera Chieri. Le piemontesi si sono ben comportate nella prima metà di stagione: in Serie A1 la formazione di Giulio Cesare Bregoli si trovano in quinta posizione, sebbene nelle ultime cinque partite siano arrivate tre sconfitte. Le maggiori soddisfazioni però sono arrivate in CEV Cup, dove Chieri si è spinta fino alle semifinali, eliminando il Volero Le Cannet ai quarti di finale. Per entrare tra le migliori quattro in Coppa Italia, le piemontesi hanno sconfitto nel derby regionale Novara per 3-1.

match valevole per la prima semifinale della Coppa Italia 2024 di volley femminile, il cui via è programmato per le ore 15.00.