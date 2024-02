LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: nuova gara sulla pista elvetica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera di Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Fermare Lara Gut-Behrami sembra diventata una missione quasi impossibile per tutte, ci provano le azzurre e le austriache nella replica della gara di ieri.

Lara Gut-Behrami è lanciata verso la conquista della seconda Sfera di Cristallo in carriera, ma anche in gioco per tre coppette di specialità, in quella che può diventare una stagione quasi leggendaria. Con un buon risultato oggi la ticinese può soffiare il pettorale rosso a Sofia Goggia, ai box fino a fine stagione. La svizzera è reduce da quattro vittorie nelle ultime quattro partenze nel Circo Bianco, sta sciando divinamente, e anche se sbaglia alla fine riesce sempre ad avere luce verde al termine della gara. Oggi sarà una replica della gara di ieri, con l’unica diversità che potrebbe essere, manto permettendo, l’arrivo effettivamente sotto il traguardo e non quattro porte prima. L’elvetica si deve guardare in casa per una delle avversarie principali, la connazionale Jasmine Flury seconda ieri, mentre saranno della partita anche le austriache, Stephanie Venier e Cornelia Huetter su tutte.

La squadra italiana di velocità ieri ha risposto alla grande, nonostante l’assenza di Goggia. Sono tre le frecce principali in canna dell’arco azzurro: Federica Brignone, Laura Pirovano e Marta Bassino. La valdostana è in un periodo in cui scia alla grande, ma raccoglie pochissimo, buttando via podi e vittorie con errori spesso nel finale. Se Brignone riesce a portare a casa una prova pulita, può centrare il primo successo in carriera in discesa in Coppa del Mondo. Pirovano invece è alla ricerca del primo podio, e dopo il quarto posto di ieri (best di carriera eguagliato, sempre qui a Crans), oggi è l’occasione per provare a sovvertire la maledizione dei centesimi. Bassino è in crescita, ieri ha chiuso quinta e sta sciando sempre meglio. La pimontese oggi potrà partire anche con un pettorale più basso, fatto non banale su una neve estremamente primaverile, e potrebbe fare la sorpresa da podio in attesa del suo superG di domani. Attesa poi per vedere cosa faranno le giovani azzurri, con Sara Thaler e Vicky Bernardi pronte all’exploit.

Si parte alle 10.30, buon divertimento e buono sci a tutti!