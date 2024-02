LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: appuntamento con la storia, in palio finale e n.3 del ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e come vedere in tv o streaming la partita

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, valevole come seconda semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024. Sarà la terza sfida ufficiale tra i due, con il giocatore italiano che si è imposto in entrambi i precedenti sempre sul veloce indoor e senza mai concedere un set.

Il 22enne altoatesino aveva vinto proprio un anno fa in semifinale a Rotterdam per 7-5 7-6, ripetendosi poi lo scorso novembre in occasione dei quarti di finale di Coppa Davis a Malaga tra Italia e Olanda con lo score di 7-6 6-1. Sinner inoltre è ancora imbattuto in stagione (l’ultima sconfitta risale all’atto conclusivo delle ATP Finals di Torino contro Djokovic) e vuole continuare ad avvicinare la prima posizione del ranking mondiale.

Al momento l’azzurro si trova al quarto posto della graduatoria ATP, ma con una vittoria nella semifinale odierna si garantirebbe la certezza di ritoccare il suo best ranking ed effettuare il sorpasso su Daniil Medvedev per la terza piazza. Perdendo l’eventuale finale di domani, Jannik diventerebbe ufficialmente n.3 al mondo lunedì 26 febbraio (quando il russo perderà i 250 punti ottenuti un anno fa a Doha), mentre se dovesse aggiudicarsi il torneo olandese anticiperebbe di una settimana questo scenario.

Sinner-Griekspoor, seconda semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, aprirà la sessione serale non prima delle ore 19.30. In precedenza, non prima delle 15.00, si disputerà l’altra semifinale tra Grigor Dimitrov e Alex De Minaur. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra l’italiano ed il padrone di casa olandese con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!