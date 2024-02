LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: Giovannini ci prova per il podio nella mass start

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2024 di speed skating. Al Calgary Olimpic Oval (Canada) è il giorno delle mass start maschili e femminili, che dominano il programma odierno, e dei 1000 metri.

Il programma di giornata inizierà alle 20.30 italiane con le semifinali della mass start femminile. In questa gara l’Italia schiererà Laura Lorenzato e Laura Peveri. Le due azzurre proveranno a non far sentire l’assenza di Francesca Lollobrigida, che ha concluso in anticipo la propria stagione. Nella competizione maschile l’Italia sarà rappresentata da Daniele Di Stefano ed Andrea Giovannini. I due vorranno giocarsi le proprie carte per salire sul podio, anche se la concorrenza non mancherà.

Tra le semifinali della mass start e la finale spazio alle gare sui 1000 metri maschili e femminili. Tra gli uomini gareggerà David Bosa, che proverà a svolgere un ruolo da outsider. L’azzurro è reduce dal terzo posto ottenuto a Salt Lake City, in cui ha firmato il record italiano.

La terza giornata dei Mondiali 2024 di speed skating in scena a Calgary inizierà alle 20.30 italiane. L'evento sarà visibile su Rai Sport ed in streaming su Rai Play e Discovery Plus.