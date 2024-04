Sport in tv oggi (sabato 27 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 27 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner torna in campo per affrontare Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, Arnaldi incrocerà Medvedev, Cobolli sfiderà Jarry. Grande spettacolo a Jerez con il GP di Spagna per gli appassionati di MotoGP: spazio alle qualifiche e alla Sprint Race. Proseguono gli Europei di ginnastica artistica maschile (finali di specialità a Rimini), gli Europei di judo e gli Europei di canottaggio.

Si concludono i Mondiali di curling doppio misto con le finali per le medaglie, da non perdere il Giro di Romandia e il Giro di Turchia per gli amanti del grande ciclismo. L’atletica offre la tappa di Diamond League a Suzhou e in serata l’attesissimo debutto stagionale di Marcell Jacobs. Scandicci e Conegliano si affronteranno nella gara-4 della finale scudetto di volley femminile, spazio anche alla Last Chance Regatta di vela, alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e al terzo giro dei tornei di golf della settimana.

Ad arricchire il piatto ci saranno la Formula E a Monaco, i vari campionati nazionali di pallanuoto, pallamano, rugby, calcio, basket e la consueta abbuffata di calcio internazionale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 27 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 27 aprile

02.00 GOLF (DP World Tour) – ISPS Handa Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 05.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 05.00)

03.30 TIRO A VOLO (Preolimpico) – Skeet femminile/maschile, 50 targets (non è prevista diretta tv/streaming)

04.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound a Shanghai, finali a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

07.25 FORMULA E – GP Monaco, prove libere 1 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound a Shanghai, finali individuali (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

08.40 MOTO3 – GP Spagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 BADMINTON – Thomas Cup (diretta streaming su BWF Tv)

09.05 FORMULA E – GP Monaco, prove libere 2 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

09.25 MOTO2 – GP Spagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 PADEL – Premier Padel a Bruxelles (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 GINNASTICA ARTISTICA (Europei maschili) – Finali di specialità juniores (non è prevista diretta tv)

10.00 JUDO (Europei) – Turni preliminari: 78 kg, +78 kg femminile; 90 kg, 100 kg, +100 kg maschile (diretta streaming su Judo Tv)

10.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Finale per il bronzo: Norvegia-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)

10.00 VELA – Last Chance Regatta (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Finale femminile a Budapest (diretta streaming su UIPM Tv)

10.10 MOTOGP – GP Spagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.35 CICLISMO – Giro di Turchia, settima tappa: Izmir-Izmir (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 11.30)

10.40 FORMULA E – GP Monaco, qualifiche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.50 MOTOGP – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Madrid, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner–Sonego (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 12.30), Arnaldi-Medvedev (terzo match dalle ore 11.00), Cobolli-Jarry (quarto match dalle ore 11.00)

11.00 TENNIS – WTA 1000 Madrid, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW). Errani/Paolini-Andreeva/Zvonareva (torneo di doppio, ore 11.00)

11.00 SNOOKER – Mondiali, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.20 CANOTTAGGIO (Europei) – Semifinali A/B (diretta streaming su worldrowing.com)

11.35 RUGBY (Super Rugby) – Reds-Blues (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.45 ATLETICA – Diamond League a Suzhou (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 13.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

11.55 CICLISMO – Giro di Romandia, quarta tappa: Saillon-Leysin (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.00)

12.05 CICLISMO – Vuelta Asturie, seconda tappa: Ribera de Arriba-Ribadesella (non è prevista diretta tv/streaming)

12.10 CICLISMO – Tour de Bretagne, terza tappa: Pontivy-Guérande (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule salvezza) – Sampdoria-Pomigliano (diretta streaming su DAZN)

12.50 MOTO3 – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.05 CANOTTAGGIO (Europei) – Finali A (diretta streaming su Rai Play 3, worldrowing.com)

13.15 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Galles-Italia (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 MOTO2 – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Finale per l’oro: Estonia-Svezia (diretta streaming su The Curling Channel)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Girona (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Brescia-Spezia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Parma-Lecco (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ternana-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Glasgow (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule salvezza) – Napoli-Como (diretta streaming su DAZN)

14.50 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale a squadre, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 MOTOGP – GP Spagna, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 FORMULA E – GP Monaco, gara (diretta tv su Eurosport 1, Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Classic of New Orleans, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 18.45; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.45)

15.00 CALCIO (Serie B) – Lecce-Monza (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ekipe Orizzonte Catania-Plebiscito Padova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Bogliasco-Cosenza, Brizz-Como, Genova-Trieste, Roma-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Augsburg-Werder Brema, Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Friburgo-Wolfsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 SNOOKER – Mondiali, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 16.15; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.15)

15.30 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Irlanda-Scozia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League) – Manchester United-Burnley (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Tre partite: Fulham-Crystal Palace, Newcastle-Sheffield United, Wolverhampton-Luton Town (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Leicester Tigers-Bristol (diretta streaming su Mola Tv)

16.05 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Harlequins-Northampton Saints (diretta streaming su Mola Tv)

16.15 RUGBY (Serie A) – Viadana-Colorno (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Almeria-Getafe (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Cittadella-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Bari (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Palermo-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Como (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 GINNASTICA ARTISTICA (Europei maschili) – Finali di specialità seniores (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

16.30 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Finale maschile a Budapest (diretta streaming su UIPM Tv)

17.00 JUDO (Europei) – Final Block: 78 kg, +78 kg femminile; 90 kg, 100 kg, +100 kg maschile (diretta streaming su Rai Play 2, Judo Tv)

17.00 BOXE – Europei, finali (diretta streaming sul canale YouTube di IBA)

17.45 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Francia-Inghilterra (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule Scudetto) – Fiorentina-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega, finale per il quinto posto) – Verona-Civitanova (diretta streaming su VBTV)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Tre partite: Dossobuono-Sassari, Erice-Salerno, Teramo-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 NUOTO PARALIMPICO – Europei (diretta streaming su Rai Play 3)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Brentford (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO FEMMINILE (Champions League, semifinale di ritorno) – Chelsea-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Avellino-Crotone (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Brindisi-Turris (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Benevento (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Juve Stabia-Picerno (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Taranto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Messina (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Monterosi Tuscia-Foggia (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Virtus Francavilla (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 BASKET (NBA) – Orlando Magic-Cleveland Cavaliers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Sette partite: Brixen-Bolzano, Carpi-Albatro, Cingoli-Cassano, Conversano-Fasano, Merano-Sassari, Pressano-Trieste, Secchia Rubiera-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 PALLANUOTO (Euro Cup, ritorno quarti di finale) – Spandau-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SNOOKER – Mondiali, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega, playoff per il terzo posto) – Gara-4: Milano-Trento (diretta streaming su VBTV)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A, play-out) – Brixia-Milano (diretta streaming su LBF)

20.45 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – Gara-4: Scandicci-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Verona (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Chelsea (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Le Havre (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Pesaro-Napoli (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Futsal Tv, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Sette partite: Avellino-Sala Consilina, Treviso-Mantova, Catania-Roma, Ciampino-Cosenza, Eboli-Active Network, Pomezia-Verona, Genzano-L84 (diretta streaming su Futsal Tv)

21.00 ATLETICA – Meeting di Jacksonville, con Marcell Jacobs sui 100 metri (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 BASKET (NBA) – New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 BMX (Coppa del Mondo) – Racing a Tulsa (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

23.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Tampa Bay Lightning-Florida Panthers (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.30 SURF (World League Challenger Series) – Gold Coast (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

