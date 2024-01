LIVE Tournée 4 Trampolini 2024, qualificazioni Innsbruck in DIRETTA: l’Italia cerca un nuovo poker

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari, tv e streaming della Tournée dei 4 Trampolini – Presentazione della Tournée dei 4 Trampolini 2023/2024 – Presentazione della gara di Innsbruck – La classifica di Coppa del Mondo di salto con gli sci – Gli azzurri convocati per la Tournèe dei 4 Trampolini – La cronaca della prima tappa di Oberstdorf – La cronaca della seconda tappa di Garmisch – La classifica della Tournèe del 4 Trampolini 2023-2024

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della qualificazione della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024 in programma a Innsbruck in Austria. Prosegue, dopo le due emozionanti tappe di Oberstdorf, e Garmisch, la 72esima edizione della storica competizione di salto con gli sci che si trasferisce in Austria. Si qualificano per la gara di domani i primi 50 della qualificazione che, nella prima serie, saranno i protagonisti del KO System (scontri diretti), con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

Situazione incertissima in testa alla graduatoria con due atleti su tutti ma alcuni outsider che si possono inserire anche nella battaglia per la vittoria finale della Tournèe. In questo senso sarà molto importante anche la qualificazione odierna per capire quando salteranno e chi affronteranno domani i big in lotta per la vittoria del circuito. Tra questi i più accreditati sono i primi due della graduatoria, il tedesco Andreas Wellinger, vittorioso a Oberstdorf e terzo ieri a Garmisch e il giapponese Ryoyu Kobayashi, secondo in entrambe le prime tappe della Tournèe. Da tenere d’occhio Stefan Kraft che vuole ritrovarsi dopo due gare al di sotto delle aspettative, sul trampolino di casa, magari cercando di tornare in corsa per la vittoria finale e ad Anze Lanisek che ieri ha trionfato a Garmisch e proverà a ripetersi anche per continuare la risalita in classifica. Attenzione anche a Fettner e Lindvik, apparsi in ottima forma nei primi due appuntamenti.

L’Italia del salto con gli sci ha già compiuto un’impresa storica sia a Oberstdorf che a Garmisch perchè dopo quasi 60 anni è riuscita a piazzare ben quattro atleti nella gara, risultato straordinario se si pensa anche solo a qualche stagione fa quando l’Italia era pressochè assente dalle scene mondiali. Giovanni Bresadola e Alex Insam sono riusciti a centrare la zona punti in entrambe le occasioni e ieri si sono superati, chiudendo rispettivamente al 20mo e al 23mo posto, Andrea Campregher (la grande novità del movimento) e Francesco Cecon proveranno nuovamente a entrare fra i primi 50 e magari sperano di non dover affrontare sfide dirette improponibili come quelle delle prime due tappe.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE qualificazione della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024 in programma a Innsbruck in Austria: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 13.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...