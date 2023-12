Classifica Tournée 4 Trampolini 2024: la graduatoria dopo Oberstdorf. I primi tre vanno in fuga, Wellinger leader

La 72ma edizione della Vierschanzentournee si è aperta quest’oggi come di consueto con la prima gara a Oberstdorf sul Schattenbergschanze, in cui il pubblico tedesco ha potuto festeggiare la vittoria di un Andreas Wellinger in grande spolvero che proverà a riportare l’Aquila d’Oro in Germania 22 anni dopo l’ultima volta (Sven Hannawald nel 2002 con il Grande Slam).

La tappa inaugurale della Tournée dei Quattro Trampolini 2023-2024 ha ristretto considerevolmente la rosa dei possibili vincitori della manifestazione, a causa dei notevoli distacchi accumulati dal quarto classificato in poi. Lo sloveno Lovro Kos paga infatti già 19.6 punti, mentre il norvegese Marius Lindvik è quinto a 23.2 punti dalla vetta. Ancor più distante il teutonico Karl Geiger, settimo a -23.9 punti.

Tutto apertissimo invece per quanto riguarda i primi tre della graduatoria dopo Oberstdorf, con il giapponese Ryoyu Kobayashi e l’austriaco Stefan Kraft che devono recuperare rispettivamente 3 e 10.4 punti su Wellinger. Di seguito la classifica generale aggiornata della Tournée dei 4 Trampolini 2024 dopo la prima delle quattro gare in programma:

CLASSIFICA GENERALE TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2024

1 WELLINGER Andreas GER 309.3

2 KOBAYASHI Ryoyu JPN 306.3

3 KRAFT Stefan AUT 298.9

4 KOS Lovro SLO 289.7

5 LINDVIK Marius NOR 286.1

6 RAIMUND Philipp GER 286.0

7 GEIGER Karl GER 285.4

8 HOERL Jan AUT 285.1

9 PREVC Peter SLO 282.0

10 HAYBOECK Michael AUT 281.4

25 INSAM Alex ITA 255.6

30 BRESADOLA Giovanni ITA 228.9

46 CAMPREGHER Andrea ITA 103.7

