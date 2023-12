Salto con gli sci, 72ma Tournée dei 4 trampolini. A Garmisch la tradizionale festa del “Neujahrsspringen”

Nei Paesi di lingua tedesca, la giornata di Capodanno è sinonimo di due appuntamenti. Il concerto di Vienna e il Neujahrsspringen (“Il salto del nuovo anno”), ovvero la gara di salto con gli sci che, dal 1922, si tiene ogni 1° gennaio a Garmisch-Partenkirchen (Germania). La competizione è stata cooptata dalla Tournée dei quattro trampolini, della quale rappresenterà la seconda tappa per la sessantottesima volta. Le quattro eccezioni riguardano le edizioni I, V, X e XI.

Si salta sul cosiddetto “Neuen Große Olympiaschanze“, trampolino eretto nel 2007 in sostituzione del “Große Olympiaschanze”, l’impianto che aveva ospitato i Giochi olimpici invernali 1936 e incredibilmente sopravvissuto sino agli albori del XXI secolo. Nonostante l’attuale struttura non abbia ancora ospitato una gara a Cinque cerchi, si è deciso di tenere viva la memoria della costruzione originaria.

Le principale caratteristica di questo trampolino è rappresentata dalla singolare conformazione dell’inrun. I binari sono piuttosto distanti l’uno dall’altro. Ciò comporta una posizione di ricerca di velocità più schiacciata rispetto alle abitudini, con relative difficoltà per chi ha un baricentro molto basso. Per questa ragione, la transizione dallo stacco alla fase di volo è più complessa del solito e chi riesce a effettuarla al meglio può trarne vantaggio.

SALTO MASCHILE – VST 2023-24

TAPPA N°2

Luogo: Garmisch-Partenkirchen (Germania)

Impianto: Neuen Große Olympiaschanze (HS142)

Versione attuale edificata nel: 2007

Competizioni ospitate: 72

Tappe della Tournée: 71

Prima gara: 16 febbraio 1936

Ultima gara: 1 gennaio 2023

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 – DIETHART Thomas (AUT)

2015 – JACOBSEN Anders (NOR)

2016 – PREVC Peter (SLO)

2017 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2018 – STOCH Kamil (POL)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2020 – LINDVIK Marius (NOR)

2021 – KUBACKI Dawid (POL)

2022 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

1-2-2 (5) – AMMANN Simon (SUI)

2-0-2 (4) – KASAI Noriaki (JPN) °°°°

1-0-3 (4) – KUBACKI Dawid (POL)

2-0-0 (2) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

1-1-0 (2) – STOCH Kamil (POL)

1-1-0 (2) – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

1-0-1 (2) – PREVC Peter (SLO)

0-2-0 (2) – EISENBICHLER Markus (GER)

1-0-0 (1) – TANDE Daniel Andre (NOR)

1-0-0 (1) – LINDVIK Marius (NOR)

0-1-0 (1) – GEIGER Karl (GER)

0-1-0 (1) – LANISEK Anze (SLO)

0-0-1 (1) – KOS Lovro (SLO)

0-0-1 (1) – KRAFT Stefan (AUT)

0-0-1 (1) – ZYLA Piotr (POL)

° Indica un podio ottenuto sulla precedente versione del trampolino, abbattuta nel 2007.

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

49 (13-14-22) – GERMANIA [All-inclusive]

37 (9-17-11) – FINLANDIA

36 (14-16-6) – AUSTRIA

25 (15-6-4) – NORVEGIA

14 (6-2-6) – GIAPPONE

12 (2-2-8) – POLONIA

9 (3-3-3) – SVIZZERA

9 (3-2-4) – SLOVENIA (di cui 3 come Jugoslavia)

8 (4-1-3) – REP. CECA (di cui 7 come Cecoslovacchia)

7 (1-4-2) – RUSSIA (di cui 5 sotto bandiera sovietica)

2 (1-1-0) – GEORGIA (sotto bandiera sovietica)

2 (0-2-0) – UCRAINA (sotto bandiera sovietica)

1 (1-0-0) – CANADA

1 (0-1-0) – SVEZIA

1 (0-0-1) – ITALIA

Nonostante siano stati ottenuti sotto bandiera sovietica, i podi di Koba Zakadze (georgiano) e di Anatoly Zeglanov (ucraino) non possono essere certo assimilati al movimento russo.

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni Tournée superate: 1 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 48° a Capodanno 2022

INSAM Alex

Qualificazioni Tournée superate: 3 su 5

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 31° a Capodanno 2019

CECON Francesco

Qualificazioni Tournée superate: 1 su 1

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 46° a Capodanno 2023

Foto: La Presse

Leggi tutte le notizie di Salto con gli sci su OA Sport...