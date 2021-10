CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ORDINE D’ARRIVO GP USA F1

22.50 Grazie per averci seguito e buonanotte. Un saluto sportivo.

22.48 La classifica del Mondiale costruttori:

1. Mercedes 460,5

2. Red Bull 437,5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0

22.47 La classifica del Mondiale piloti:

1. Max Verstappen (Red Bull) 287,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 275,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 185

4. Sergio Perez (Red Bull) 150

5. Lando Norris (McLaren) 149

6. Charles Leclerc (Ferrari) 128

7. Carlos Sainz (Ferrari) 122,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 74

10. Fernando Alonso (Alpine ) 58

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 36

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 6

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

22.46 Buona gara per la Ferrari, oggi nettamente superiore alla McLaren, ma ancora non in grado di impensierire Red Bull e Mercedes, se non in alcuni frangenti. Sainz avrebbe potuto chiedere 5° invece che 7°: ha pagato a caro prezzo un errore dei meccanici nel fissaggio di una ruota nel corso del secondo pit-stop.

22.44 Si tratta di una vittoria di platino per Verstappen, perché maturata su una pista che rappresentava un vero e proprio feudo per la Mercedes. Ora arriveranno piste favorevoli alla Red Bull come Messico e Brasile. Il Mondiale sembra pendere verso l’Olanda, ma guai a dare per sconfitto Hamilton…

22.43 Hamilton aveva preso la testa della gara in partenza, poi Verstappen era tornato davanti grazie ad un overcut. Successivamente il britannico si era avvicinato tantissimo all’olandese con le gomme hard, costringendolo ad una seconda sosta molto anticipata. Hamilton si è fermato 8 giri dopo: con gomme più fresche ha tentato una rimonta disperata, ma il pilota della Red Bull si è difeso senza particolari patemi.

22.42 Il punto di bonus per il giro veloce è stato conquistato da Hamilton. L’inglese si trova ora a -12 da Verstappen in classifica generale.

22.41 L’ordine d’arrivo del GP degli Usa di F1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.333 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+42.223 2

4 Charles LECLERC Ferrari+52.246 2

5 Daniel RICCIARDO McLaren+76.854 2

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+80.128 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+83.545 2

8 Lando NORRIS McLaren+84.395 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 2

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

12 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 2

14 George RUSSELL Williams1 L 2

15 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 2

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 3

18 Fernando ALONSO Alpine– 4

19 Esteban OCON Alpine– 3

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 2

56° giro/56 VINCE MAX VERSTAPPEN CON 1″333 SU HAMILTON! 3° Perez, 4° Leclerc, 5° Ricciardo, 6° Bottas, 7° Sainz, 8° Norris, 9° Tsunoda, 10° Vettel.

56° giro/56 Hamilton in scia a Verstappen…

56° giro/56 Peccato, Bottas supera Sainz proprio all’ultima tornata e si prende il sesto posto.

56° giro/56 Verstappen firma il miglior parziale assoluto nel primo intermedio, pazzesco!

56° giro/56 OTTO DECIMI! Hamilton può utilizzare il DRS, ma siamo nell’ultima tornata…

55° giro/56 Altro attacco di Bottas, Sainz resiste ancora! Una buona Ferrari, peccato per l’errore dei meccanici ai box.

55° giro/56 Nel primo settore guadagna Verstappen, ora 1″3.

55° giro/56 HAMILTON A UN SECONDO DA VERSTAPPEN! Ma forse è tardi, mancano appena due tornate.

54° giro/56 Verstappen ha gestito le gomme in maniera sapiente. Ha sempre 1″5 su Hamilton: l’olandese si è tenuto del margine.

53° giro/56 Testacoda per Raikkonen, gli costa il 10° posto, con relativo punticino.

53° giro/56 Bottas attacca Sainz all’esterno, ma non passa!

53° giro/56 INVERSIONE DI TENDENZA! Verstappen guadagna 2 decimi, ora ha 1″9 su Hamilton ed è sempre più vicino ad una vittoria pesantissima.

52° giro/56 Bottas in scia a Sainz per la sesta piazza.

52° giro/56 Grande reazione di Verstappen, che sta dando tutto. 1″6 su Hamilton. E i giri passano…

51° giro/56 E’ chiaro che Hamilton dovrà inventarsi un capolavoro per superare Verstappen in questo finale di gara.

50° giro/56 Reagisce Verstappen, perde “solo” 2 decimi. Ora 1″7.

49° giro/56 HAMILTON A 1″9 DA VERSTAPPEN! Ormai è in scia…E tra poco potrà utilizzare il DRS…

49° giro/56 Per ora Sainz si tiene alle spalle Bottas. Dopo il contatto con Ricciardo, sembra aver perso qualcosa in termini di prestazioni.

48° giro/56 Hamilton si porta a 2″5 da Verstappen, altro mezzo secondo guadagnato.

47° giro/56 La classifica. Il punto di bonus per ora è di Hamilton:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.439 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+28.191 2

4 Charles LECLERC Ferrari+36.344 2

5 Daniel RICCIARDO McLaren+58.497 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+60.336 2

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+60.685 2

8 Lando NORRIS McLaren+64.998 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 2

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 2

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

12 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 2

13 Fernando ALONSO Alpine1 L 3

14 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

15 George RUSSELL Williams1 L 2

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 3

19 Esteban OCON Alpine– 3

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 2

47° giro/56 Attenzione perché c’è Bottas alle spalle di Sainz. Mercedes velocissima con gomme hard.

46° giro/56 Qualche piccolo danno sulla Ferrari di Sainz dopo il contatto con Ricciardo.

46° giro/56 REAGISCE VERSTAPPEN! In questa tornata perde “solo” 4 decimi. L’olandese potrebbe aver gestito la gomma per non trovarsi “disarmato” nel finale.

45° giro/56 Hamilton andrà a riprendere Verstappen, poi dovrà superarlo in pista…Attendiamoci i botti, in tutti i sensi…

44° giro/56 Leclerc sempre a bagnomaria in quarta piazza. Si trova a 9″ da Perez, mentre alle sue spalle Ricciardo è lontanissimo a 22″.

44° giro/56 Hamilton a 4″3 da Verstappen! Stiamo già pregustando il corpo a corpo…

43° giro/56 CI RIPROVA SAINZ ALL’ESTERNO SU RICCIARDO! Contatto tra i due, ma il pilota della McLaren tiene ancora la posizione!

42° giro/56 La Red Bull è stata superiore alla Mercedes con gomme medie, ma con le dure va più forte la macchina tedesca.

42° giro/56 ATTACCO DI SAINZ SU RICCIARDO! Resiste l’australiano in staccata e tiene la posizione.

42° giro/56 1’38″485 per Hamilton, giro veloce e punto di bonus! Guadagna 1″9 su Verstappen e si porta a soli 6″! Si riapre tutto!

41° giro/56 Ora è tutta una questione di gomme. Le mescole di Hamilton hanno 8 giri in meno rispetto a quelle di Verstappen. Vedremo ciò cosa comporterà in termini di degrado.

40° giro/56 Verstappen guida il GP degli Usa con 8″5 su Hamilton, 22″3 su Perez, 34″2 su Leclerc, 52″8 su Ricciardo, che è tallonato da Sainz.

39° giro/56 Sainz si porta a 1″3 da Ricciardo, stesso film già visto in precedenza.

39° giro/56 Per ora Hamilton non solo non guadagna, ma perde un secondo! Si trova a 8″8 da Verstappen. Il punto di bonus è sempre nelle mani di Perez. Dunque l’olandese guadagnerebbe 7 punti sul britannico in classifica generale.

38° giro/56 ECCO IL PIT-STOP PER HAMILTON! 2″4 per il cambio gomme, monta ancora le hard. Rientra in pista a 7″8 da Verstappen, ma ha gomme nuove!

37° giro/56 Sainz si porta a 1″9 da Ricciardo, ma il sorpasso in pista è molto difficile.

37° giro/56 Verstappen guadagna un secondo in un colpo solo e si porta a 12″4 da Hamilton.

37° giro/56 Hamilton sta rischiando tantissimo. Più il tempo passa, più rischia di farsi passare anche da Perez nel momento in cui si fermerà ai box. Arrivare in fondo con una sola sosta sembra un azzardo…

36° giro/56 Sainz a 2″5 da Ricciardo. Senza l’errore dei meccanici ai box, ora sarebbe davanti all’australiano.

36° giro/56 Leclerc è il più veloce in pista in questa fase! La Ferrari si trova molto bene con le gomme hard.

35° giro/56 Hamilton perde 6 decimi, quasi impossibile che possa arrivare al traguardo con queste gomme. Perez si prende il punto di bonus con il giro veloce (per ora).

34° giro/56 Dei primi 8, solo le Mercedes hanno effettuato una sola sosta. Due per tutti gli altri.

34° giro/56 La classifica parziale:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+15.871 2

3 Charles LECLERC Ferrari+37.516 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+49.246 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+50.938 1

6 Daniel RICCIARDO McLaren+63.241 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+66.343 2

8 Lando NORRIS McLaren+73.304 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+91.037 1

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+79.858 2

11 Lance STROLL Aston Martin+99.034 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 2

13 Fernando ALONSO Alpine1 L 2

14 George RUSSELL Williams1 L 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

18 Esteban OCON Alpine1 L 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 2

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 2

33° giro/56 Ed ecco il pit-stop di Leclerc, questa volta non sbagliano i meccanici della Ferrari (2″6).

33° giro/56 Charles Leclerc è terzo con 8″3 su Perez. Il pilota della Ferrari ha effettuato una sosta in meno rispetto al messicano.

32° giro/56 Hamilton in testa con 16″7 su Verstappen. L’inglese si è fermato una volta per cambiare le gomme, l’olandese due.

31° giro/56 Norris, a causa di una sosta lenta, torna in pista alle spalle di Sainz.

31° giro/56 Pit-stop anche per Perez, Ricciardo e Norris.

31° giro/56 GIRO VELOCE PER HAMILTON! Sta provando l’overcut o addirittura non si fermerà più sino all’arrivo?

30° giro/56 DISASTRO FERRARI! Sainz rientra per provare l’undercut su Ricciardo, ma i meccanici perdono tempo nel montare la gomma destra posteriore. Sosta di quasi 6″….Che peccato, ora rischia di venire passato anche da Norris.

30° giro/56 Secondo pit-stop per Verstappen (2″8). Monta ancora gomme hard!

29° giro/56 Leclerc è quarto, ma si trova in una sorta di terra di nessuno. Davanti a lui Perez è distante 9″2, alle sue spalle Ricciardo è lontano ben 14″6!

29° giro/56 Reagisce Verstappen e riporta a 3″2 il gap su Hamilton.

28° giro/56 Termina subito la Virtual Safety Car. Siamo a metà gara.

28° giro/56 Virtual Safety Car per rimuovere il pezzo di una macchina dall’asfalto.

27° giro/56 Ottimo Leclerc, sta girando sui tempi di Hamilton!

27° giro/56 Sainz a 1″6 da Ricciardo, non trova lo spunto per sorpassare l’australiano. Il motore Mercedes della McLaren rende il compito difficile.

27° giro/56 Vivremo un nuovo confronto ravvicinato tra i due contendenti al titolo?

26° giro/56 HAMILTON A 2″9 DA VERSTAPPEN! E’ nettamente più veloce in questo frangente!

26° giro/56 Alonso supera nuovamente Giovinazzi, questa volta in maniera regolare.

26° giro/56 Hamilton sta guadagnando 8 decimi al giro su Verstappen, tra poco andrà a riprenderlo! Che gara imprevedibile!

25° giro/56 VOLA HAMILTON! Si porta a 4″1 da Verstappen! La Red bull fatica con le gomme hard!

24° giro/56 I commissari chiedono ad Alonso di sostituire la posizione a Giovinazzi perché la manovra di sorpasso era stata irregolare.

24° giro/56 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+4.814 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+13.096 1

4 Charles LECLERC Ferrari+24.719 1

5 Daniel RICCIARDO McLaren+36.895 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+37.838 1

7 Lando NORRIS McLaren+41.961 1

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+54.825 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+61.746 1

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+66.118 1

11 Fernando ALONSO Alpine+70.826 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+73.146 1

13 George RUSSELL Williams+74.641 1

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+77.175 1

15 Lance STROLL Aston Martin+81.835 1

16 Nicholas LATIFI Williams+89.802 1

17 Esteban OCON Alpine+91.714 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+93.738 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri–

24° giro/56 Tra i primi sette le posizioni sono consolidate, tranne tra Ricciardo e Sainz che sono separati da 7 decimi.

23° giro/56 Verstappen si sta gestendo o davvero Hamilton ha qualcosa in più con gomme hard? Il campione del mondo si porta a 5″3, è più veloce in questa fase.

22° giro/56 Al momento Verstappen è in testa e con punto di bonus per il giro veloce, dunque guadagnerebbe 8 punti in classifica su Hamilton. Ma il britannico si avvicina a 5″7.

22° giro/56 Sainz a 1″ da Ricciardo, lo spagnolo della Ferrari può utilizzare il DRS.

21° giro/56 Alonso attacca e supera Giovinazzi, prendendosi l’11ma posizione.

21° giro/56 I progressi della Ferrari sono tangibili, ora ha qualcosa in più della McLaren. Certo, Red Bull e Mercedes sono ancora di un altro pianeta. Ma chissà che nel 2022….

20° giro/56 Bottas attacca e supera Tsunoda. La Mercedes sembra più a suo agio con gomme hard rispetto alle medie.

20° giro/56 Verstappen mantiene 6″3 su Hamilton.

20° giro/56 Leclerc ha ben 10″ di vantaggio su Ricciardo, che a sua volta vede negli specchietti Sainz! Buona Ferrari ad Austin.

19° giro/56 Tsunoda e Bottas superano Stroll, che non si è ancora fermato.

19° giro/56 Attualmente Vettel, Giovinazzi, Raikkonen, Stroll e Perez montano gomme medie. Dure per tutti gli altri.

18° giro/56 Il pit-stop ritardato è costato a Bottas una posizione, ora è 10°, scavalcato da Tsunoda.

18° giro/56 La classifica parziale. Verstappen è tornato davanti dopo una brutta partenza.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+6.229 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+11.806 1

4 Charles LECLERC Ferrari+22.579 1

5 Daniel RICCIARDO McLaren+30.682 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+32.820 1

7 Lando NORRIS McLaren+36.130 1

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+43.800 – –

9 Lance STROLL Aston Martin+46.367 – –

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+47.686 1

11 Valtteri BOTTAS Mercedes+49.268 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+53.130 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+53.769 1

14 Fernando ALONSO Alpine+54.850 1

15 George RUSSELL Williams+56.578 1

16 Nicholas LATIFI Williams+69.435 1

17 Esteban OCON Alpine+71.083 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+72.494 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+87.744 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 2

17° giro/56 Verstappen al comando con 6″2 su Hamilton e 11″5 su Perez. 4° Leclerc a 21″7. L’olandese ora sta dominando.

16° giro/56 Raikkonen supera Alonso e si prende il 13° posto.

16° giro/56 Pit-stop per Bottas, che era stato scavalcato in pista da Leclerc (con gomme fresche).

16° giro/56 Ricapitoliamo quanto accaduto. Verstappen si è fermato all’11° giro, provando l’undercut. Hamilton e la Mercedes hanno tergiversato. L’inglese aveva fatto sapere che le gomme erano in ottimo stato. Poi il campione del mondo si è fermato a sua volta dopo tre tornate, ma ormai era tardi per rimanere davanti alla Red Bull.

15° giro/56 Ora, con pista libera, Verstappen avrà la possibilità di fare il vuoto.

14° giro/56 PASSA NETTAMENTE AVANTI VERSTAPPEN! L’olandese si riprende la vetta! Colpevole errore della Mercedes, che ha atteso troppo prima di rispondere al pit-stop dell’avversario.

14° giro/56 PIT-STOP PER HAMILTON! Gomme hard. Ma sta arrivando Verstappen…

13° giro/56 Cambio gomme anche per Leclerc, anche per lui le hard come per Sainz. Rientra in pista alle spalle di Bottas.

13° giro/56 Pit-stop lento per Perez (3″7), monta gomme medie. Dunque dovrà fermarsi ancora (occorre infatti utilizzare due mescole diverse in gara da regolamento).

12° giro/56 Hamilton fa sapere via radio alla squadra che le gomme sono in ottimo stato, dunque non se ne parla di fermarsi ai box.

12° giro/56 Si fermano anche Ricciardo e Sainz, gomme hard per entrambi. Lo spagnolo della Ferrari tiene la posizione nei confronti di Norris.

11° giro/56 Verstappen perde decimi preziosi nel sorpassare Ricciardo, ora dinanzi a sé troverà Leclerc.

11° giro/56 Si ferma anche Norris e monta mescole dure. Vediamo ora come risponderanno Hamilton e le Ferrari.

11° giro/56 MOMENTO CHIAVE! Pit-stop per Verstappen, monta gomme hard! Sosta non proprio brevissima, 2″9!

10° giro/56 Gara decisamente anonima per Bottas: partiva nono ed è nono. Il finlandese si conferma non uno specialista delle rimonte.

10° giro/56 La classifica dopo le prime dieci tornate:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.718 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+4.347 – –

4 Charles LECLERC Ferrari+13.590 – –

5 Daniel RICCIARDO McLaren+16.979 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+20.898 – –

7 Lando NORRIS McLaren+22.569 – –

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+27.513 – –

9 Pierre GASLY AlphaTauri+29.070 – –

10 Valtteri BOTTAS Mercedes+29.898 – –

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+32.862 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+35.699 1

13 George RUSSELL Williams+36.252 1

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+38.438 1

15 Lance STROLL Aston Martin+42.893 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+51.377 1

17 Fernando ALONSO Alpine+52.459 1

18 Nicholas LATIFI Williams+64.638 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+66.061 1

20 Esteban OCON Alpine+67.699 1

9° giro/56 Sempre 7 decimi di distacco tra Hamilton e Verstappen.

8° giro/56 Rimanendo così vicino a Hamilton, inevitabilmente Verstappen rischia di degradare in fretta le gomme. .

8° giro/56 Sainz reagisce e si porta a 1″8 da Ricciardo.

7° giro/56 Verstappen inizia a farsi vedere negli specchietti. Un corpo a corpo adesso, con tutti i rischi del caso che comporterebbe, può davvero decidere il Mondiale…

7° giro/56 Attenzione a Verstappen, si trova a soli 6 decimi da Hamilton…

6° giro/56 Ricciardo a 1″9 da Leclerc. Sainz invece può gestire 1″7 su Norris. Il peggio sembra passato per lo spagnolo.

6° giro/56 Verstappen si becca un track limit warning. Al terzo arriverebbero 5 secondi di penalità.

5° giro/56 Perez a 3″2 da Hamilton, Leclerc già a 10″! Red Bull e Mercedes di un altro pianeta. Non che sia una novità, ma in Turchia i valori si erano appiattiti molto.

5° giro/56 E’ un duello titanico tra Hamilton e Verstappen: sono praticamente incollati!

4° giro/56 Sainz in crisi con le soft, gira 2″5 più lento dei primi due.

4° giro/56 Subito un pit-stop per Ocon (Alpine): monta gomme hard e cambia il musetto.

4° giro/56 Verstappen è molto vicino a Hamilton, sembra avere un passo migliore in questo avvio.

3° giro/56 In partenza Verstappen aveva provato a chiudere Hamilton, ma l’inglese ha tenuto duro, passando alla prima curva. Una partenza da manuale per il campione del mondo.

3° giro/56 Verstappen è imbufalito, non fa scappare via Hamilton: 8 decimi tra i due grandi rivali. L’olandese può utilizzare il DRS.

2° giro/56 La classifica dopo la partenza:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.680 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.409 – –

4 Charles LECLERC Ferrari+4.324 – –

5 Daniel RICCIARDO McLaren+5.472 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+6.600 – –

7 Lando NORRIS McLaren+7.798 – –

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+8.214 – –

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+8.836 – –

10 Pierre GASLY AlphaTauri+9.384 – –

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+9.984 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+10.375 – –

13 Esteban OCON Alpine+11.062 – –

14 George RUSSELL Williams+11.277 – –

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+11.602 – –

16 Fernando ALONSO Alpine+12.228 – –

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+13.543 – –

18 Lance STROLL Aston Martin+13.975 – –

19 Nicholas LATIFI Williams+14.524 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+13.348 1

2° giro/56 Sainz in difficoltà con le soft, Ricciardo lo sorpassa.

1° giro/56 LE DUE MCLAREN ATTACCANO SAINZ! Lo spagnolo si salva con una staccata disperata!

1° giro/56 3° Perez, 4° Leclerc, 5° Sainz, 6° Ricciardo, 7° Norris!

1° giro/56 Spunto decisamente migliore di Hamilton. Ha affiancato Verstappen e, col favore della traiettoria interna, ha ‘accompagnato fuori Verstappen!

1° giro/56 HAMILTON PARTE BENISSIMO E PASSA VERSTAPPEN!

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP degli Usa 2021 di F1!

21.02 I piloti si schierano sulla griglia di partenza…

21.02 Sulla carta i piloti dovrebbero effettuare due pit-stop. 36° la temperatura dell’asfalto.

21.01 Cielo sereno, con qualche nuvola, ma nessun rischio di pioggia.

21.00 GIRO DI RICOGNIZIONE!

20.58 Tutti i piloti partiranno con gomme medie, tranne Sainz e Tsunoda (Alpha Tauri) che montano le soft.

20.57 Tutto esaurito in Texas, circa 150000 spettatori!

20.55 Saranno 56 i giri da percorrere al COTA di Austin.

20.52 Ricordiamo che Carlos Sainz scatterà con gomme soft, mentre Charles Leclerc con le medie. Strategie differenti in casa Ferrari.

20.48 Quarto posto sullo schieramento per Charles Leclerc. Il monegasco si colloca alle spalle del messicano Sergio Perez (Red Bull). Come già detto Hamilton (Red Bull) è secondo accanto a Max Verstappen (Red Bull).

20.46 Si sta svolgendo in questo momento la cerimonia che precede l’evento! Inno Nazionale ad Austin.

20.43 Sono complessivamente sette i piloti in attività a vantare almeno un podio in America:

8 (6-1-1) – HAMILTON Lewis

4 (1-2-1) – VETTEL Sebastian

3 (1-1-1) – RÄIKKÖNEN Kimi

2 (0-1-1) – ALONSO Fernando

2 (0-1-1) – VERSTAPPEN Max

2 (0-0-2) – RICCIARDO Daniel

1 (1-0-0) – BOTTAS Valtteri

20.40 Verstappen è stato il padrone delle qualifiche di ieri. Il portacolori della Red Bull cerca di difendere la leadership del Mondiale da Lewis Lewis Hamilton.

20.37 Tutti i piloti si sono schierati regolarmente sulla griglia di partenza. Tra meno di 30 minuti si parte!

20.34 Ad Austin in 4 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla pole position. In tutte le prove disputate nel tracciato texano chi è scattato dalla prima fila ha poi firmato il successo. La tendenza sarà confermata anche nel 2021?

20.28 La classifica del Mondiale alla vigilia del diciassettesimo atto del Mondiale F1 2021:

La classifica del Mondiale piloti di F1 2021:

1. Max Verstappen (Red Bull) 262,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 256,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 177

4. Lando Norris (McLaren) 145

5. Sergio Perez (Red Bull) 135

6. Carlos Sainz (Ferrari) 116,5

7. Charles Leclerc (Ferrari) 116

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 95

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 74

10. Fernando Alonso (Alpine ) 58

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18

15. George Russell (Williams) 16

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 6

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

20.25 Prove di partenza per tutti i protagonisti. Non ci sono tanti metri dallo start alla prima curva, un tornantino a sinistra molto insidioso dopo un’importante salita.

20.23 Le auto scendono in pista per il giro di schieramento! Si accendono i motori in quel di Austin!

20.20 Per 10 anni la 500 Miglia di Indianapolis è stata valida per la il campionato del mondo di F1. La mitica Indy500 è attualmente valida per l’IndyCar Series e nel 2021 è stata conquistata per la quarta volta dal brasiliano Helio Castroneves.

20.17 Sono al momento 69 le gare valide per il Mondiale di F1 disputate negli USA. Di queste solo 36 sono considerate come ‘GP degli USA’.

20.14 Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1975), Phoenix (1989-1991), Indianapolis (2000-2007) e Austin (2012-2019) hanno accolto nella storia il GP degli USA. Di queste location solo il COTA ed il road course di ‘Speedway’ hanno l’opportunità di accogliere il ‘Circus’. Il ‘Glen’ e Sebring non potrebbero accogliere la massima formula per delle evidenti ragioni di sicurezza.

20.11 Il problema principale per i piloti, come accaduto per il Motomondiale, è dato dai ‘bumps’. L’asfalto è ricco di avvallamenti, una caratteristica che non si trova solamente in Europa o in Asia. Le sconnessioni rendono particolare una pista che in pochi anni è entrata nel cuore degli appassionati.

20.08 Il ‘COTA’ ha accolto nelle ultime due settimane il Motomondiale, mentre in primavera è stata la NASCAR la protagonista in un week-end oltremodo condizionato dal maltempo. La famosa serie statunitense riservata alle ruote coperte non aveva mai corso ad Austin, impianto che negli scorsi anni ha visto in pista anche l’IndyCar Series oltre al FIA World Endurance Championship ed all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

20.05 Sono più di 100.000 le persone sugli spalti del Circuit of the Americas, una delle piste più belle dell’intero ‘Circus’. Il tracciato è ben conosciuto con un caratteristico primo settore ricco di curve veloci. Il tracciato ha una metratura di 5.513 metri, intervallati da 20 interessanti pieghe. Il circuito, come spesso accade nel North America, è in senso antiorario.

20.03 Il sole splende in Texas, località che torna nel calendario della massima formula dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

20.00 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciassettesimo atto del Mondiale F1 2021. L’attesa sta per finire! Tra 60 minuti si parte.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, diciassettesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il COTA di Austin sarà teatro quest’oggi dell’ennesimo duello ravvicinato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con il primo che parte in pole position subito davanti al britannico della Mercedes.

Il leader del campionato si presenta alla gara texana con un vantaggio di 6 punti nella generale sul sette volte campione del mondo, quindi un eventuale successo potrebbe consentirgli di allungare ulteriormente lanciando un segnale molto importante al rivale anche dal punto di vista psicologico in vista dei prossimi round.

In seconda fila proveranno ad inserirsi nella lotta per il vertice la Red Bull del messicano Sergio Perez (3°) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (4°). A seguire si posizioneranno nello schieramento di partenza Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Lando Norris e Pierre Gasly. Nona posizione al via per la Mercedes di Valtteri Bottas, penalizzato di cinque posti per aver cambiato nuovamente il motore endotermico sulla sua W12.

Appuntamento fissato alle ore 21.00 italiane per la partenza del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, valido come diciassettesima tappa della stagione in Formula Uno. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse