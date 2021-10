Christian Horner può ritenersi decisamente soddisfatto per il risultato finale del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. La Red Bull ha infatti vinto ad Austin con Max Verstappen, piazzando sul podio anche Sergio Perez in terza posizione alle spalle della Mercedes di Lewis Hamilton.

“Con le medie avevamo un buon ritmo – racconta il team principal Red Bull a proposito della gara di Verstappen -. Lewis stava scodando, mentre le nostre gomme si stavano surriscaldando, motivo per cui abbiamo optato per l’undercut. Sapevamo che vi era un buon degrado, quindi abbiamo fatto questa strategia. In ogni caso, non avrei mai pensato che Max ce l’avrebbe fatta”.

“Con il primo set di gomme dure che si era consumato velocemente, pensavo che non avrebbe potuto resistere fino alla bandiera a scacchi. Invece è riuscito a gestire le gomme per far sì che negli ultimi cinque giri avesse le condizioni per poter spingere. Perdere una gara in quel modo avrebbe fatto male, ma Max ha tenuto duro ed è stato molto intelligente. Ora ci sono tutte le basi per poter continuare con questa concentrazione e con questi livelli di affidabilità”, prosegue Horner ai microfoni di Sky Sports UK.

“Vi saranno un paio di gare che saranno più favorevoli alle nostre caratteristiche, ed un altro paio a quelle della Mercedes. Anche con i motori, salvo imprevisti, attualmente siamo nelle giuste condizioni. Perez? Era un po’ sottotono per alcuni acciacchi fisici, ma è riuscito ugualmente a gestire la situazione. Ora è sul podio al termine di un GP in cui non ha mai bevuto, e la sua gara di casa si avvicina”, conclude il manager britannico.

Foto: LaPresse