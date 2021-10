Griglia di partenza F1, GP USA 2021: Verstappen in pole, 4° Leclerc. Ferrari avanti alla McLaren

Il Mondiale F1 2021 vedrà culminare domani, domenica 24 ottobre, il fine settimana del GP degl USA, con la gara che sarà valida come come diciassettesima del calendario della F1. Out nella Q1 Kimi Raikkonen e Mick Schumacher, mentre in Q2 va fuori Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo.

Pole-position per Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton: domani in gara ne vedremo delle belle! Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz approfittano della penalità di 5 piazze inflitta a Valtteri Bottas per recuperare una posizione e partire, rispettivamente, quarto e quinto.

GRIGLIA DI PARTENZA GP USA F1 2021

1 Max Verstappen Red Bull

2 Lewis Hamilton Mercedes

3 Sergio Perez Red Bull

4 Charles Leclerc Ferrari

5 Carlos Sainz Ferrari

6 Daniel Ricciardo McLaren

7 Lando Norris McLaren

8 Pierre Gasly AlphaTauri

9 Valtteri Bottas Mercedes (penalizzato di 5 posizioni)

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri

11 Esteban Ocon Alpine

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

13 Lance Stroll Aston Martin

14 Nicholas Latifi Williams

15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

16 Mick Schumacher Haas

17 Nikita Mazepin Haas

18 Sebastian Vettel Aston Martin (penalizzato di 20 posizioni)

19 Fernando Alonso Alpine (penalizzato di 20 posizioni)

20 George Russell Williams (penalizzato di 20 posizioni)

QUALIFICHE GP USA F1 2021: RISULTATI E CLASSIFICA

1 Max Verstappen Red Bull 1:32.910 15

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.209s 16

3 Sergio Perez Red Bull 0.224s 18

4 Valtteri Bottas Mercedes 0.565s 15

5 Charles Leclerc Ferrari 0.696s 17

6 Carlos Sainz Ferrari 0.882s 15

7 Daniel Ricciardo McLaren 0.898s 15

8 Lando Norris McLaren 0.977s 14

9 Pierre Gasly AlphaTauri 1.208s 17

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2.008s 18

11 Esteban Ocon Alpine 1.913s 12

12 Sebastian Vettel Aston Martin 2.036s 9

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 2.330s 8

14 Fernando Alonso Alpine 13.594s 11

15 George Russell Williams 11

16 Lance Stroll Aston Martin 1.830s 7

17 Nicholas Latifi Williams 1.842s 6

18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 2.158s 7

19 Mick Schumacher Haas 2.346s 9

20 Nikita Mazepin Haas 2.643s 8

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

Foto: LaPresse