Mastica amaro Carlos Sainz al termine del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesima tappa del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Austin il pilota della Ferrari ha concluso in settima posizione, in una gara che lo ha visto battagliare con Daniel Ricciardo e Lando Norris a lungo, salvo poi venire superato da Valtteri Bottas proprio in extremis.

L’andamento della corsa non è stata troppo fortunata per Carlos: prima un pit-stop lento ha vanificato il tentativo di undercut e poi un contatto con l’australiano ha provocato qualche problema sulla Rossa. Le sue parole confermano l’amarezza per una nuova occasione che è andata a sfumare, soprattutto pensando al compagno di scuderia che, invece, aveva a disposizione un passo che lo ha portato al quarto posto.

Andiamo, quindi, ad ascoltare le parole di Carlos Sainz al termine della sua gara sul tracciato di Austin.

VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI CARLOS SAINZ





Foto; Lapresse