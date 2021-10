E’ scuro in volto Lewis Hamilton al termine del GP degli Stati Uniti, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Austin il pilota della Mercedes si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle della Red Bull dell’olandese Max Verstappen (leader del Campionato). In terza posizione ha concluso l’altro alfiere della scuderia di Milton Keynes Sergio Perez, mentre le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz si sono classificate in quarta e settima posizione rispettivamente.

Una gara che era cominciata bene per Lewis, sorpassando Max in curva 1. La strategia però non ha sorriso al britannico ed una grande gestione delle gomme di Verstappen è stata la carta vincente per spuntarla con le soste ai box, nonostante il tentativo disperato di Hamilton di sorpassare il rivale nelle ultime fasi.

“Complimenti a Max Verstappen per la sua gara, è stata una corsa molto difficile. Sono partito bene, ma la Red Bull aveva un passo migliore del nostro e non ho potuto vincere. Ho dato tutto quello che avevo, è stato bello gareggiare qui davanti a questo pubblico e vorrei sicuramente replicare“, le poche parole a caldo dell’asso nativo di Stevenage.

Con questi riscontri, tenendo conto del giro più veloce di Hamilton, il pilota della Mercedes si trova -12 da Verstappen nella classifica generale riservata ai piloti e questo gap, nell’economia di un Campionato così equilibrato, potrebbe essere importante.

