Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? La Mercedes va via da Austin con la consapevolezza che Red Bull e Max Verstappen non hanno alcuna intenzione di cedere il passo.

La vittoria dell’olandese nell’ultimo round del Mondiale di F1 andato in scena in Texas ha portato il suo vantaggio in classifica generale a 12 punti su Lewis Hamilton ed il volto scuro dell’asso nativo di Stevenage al termine del GP parlava chiaro.

Ci ha provato il britannico, abile a superare il suo rivale diretto all’ingresso della curva 1. Con le gomme medie, però, la Red Bull è parsa decisamente performante e questo aspetto, unito alle due soste, ha portato Verstappen a ribaltare la situazione e quindi a precedere Lewis sotto la bandiera a scacchi.

“Ci sono state delle strategie differenti tra noi e loro ed alla fine con Lewis ci siamo avvicinati, ma non è stato abbastanza. Oggi hanno meritato di vincere, la RB16B era più veloce con le medie e questo aspetto ha condizionato tutta la corsa. Per questo la seconda posizione di Hamilton è il meglio che potevamo fare date le circostanze“, le parole del Team Principal della Stella a tre punte Toto Wolff (fonte: Sky Sport).

La scuderia di Brackley, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi e quindi si guarda al prossimo weekend in Messico: “Sulla carta dovremmo far fatica, ma quest’anno i valori sono stati tutti stravolti“, la valutazione di Wolff.

