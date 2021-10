F1, Max Verstappen strappa la pole position ad Austin davanti a Hamilton! 4° Leclerc, 5° Sainz

Max Verstappen si impone nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021 e conquista la nona pole position stagionale, la dodicesima della carriera nel Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha messo assieme un giro strepitoso in Q3 al COTA di Austin, precedendo di 209 millesimi la Mercedes di un Lewis Hamilton capace di limitare i danni in extremis dopo una sessione difficile.

Piccola delusione in casa Red Bull per il messicano Sergio Perez, autore forse della miglior prestazione dell’anno sul giro secco ma beffato per soli 15 millesimi da Hamilton e costretto a scattare domani dalla terza posizione in griglia. Alle sue spalle ci saranno le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che guadagnano una posizione rispetto alla qualifica grazie alla penalità di Valtteri Bottas (da 4° a 9° per la sostituzione del motore endotermico sulla sua Mercedes).

In Q1 Leclerc fatica con il primo treno di gomme soft ed è costretto a montare un secondo set nel finale di turno, migliorando di oltre 1″ e balzando addirittura al comando in 1’34″1 davanti alle Red Bull, alle McLaren e all’altra Ferrari di Sainz. Mercedes sottotono, con Hamilton 8° e Bottas 9°. Non superano il taglio Stroll (Aston Martin), Latifi (Williams), Raikkonen (Alfa Romeo) e le Haas di Mick Schumacher e Mazepin.

In Q2 la Ferrari differenzia la strategia e manda in pista Sainz con gomma soft per il primo tentativo (poi non si migliorerà con la mescola intermedia), mentre tutti gli altri big optano per la gialla in ottica gara. Perez e Ricciardo si vedono cancellare il tempo per track limits e devono quindi rilanciarsi per un secondo run con pneumatici nuovi, centrando comunque l’obiettivo qualificazione. Eliminati nell’ordine Ocon (Alpine), Vettel (Aston Martin), Giovinazzi (Alfa Romeo), Alonso (Alpine) e Russell (Williams).

In Q3 Red Bull parte forte al primo tentativo con gomme soft e piazza un uno-due provvisorio con Perez davanti a Verstappen di 19 millesimi, mentre le Mercedes pagano 3 decimi. A seguire le Ferrari con Sainz 5° e Leclerc 6° subito davanti alle due McLaren. Hamilton mette assieme un gran giro all’ultimo tentativo e supera in un primo momento entrambe le Red Bull, ma Verstappen risponde e si prende una fantastica pole. 3° Perez a soli 15 millesimi dalla prima fila. In seconda fila anche Leclerc con la Rossa, poi Sainz e Ricciardo. Bottas è 4°, ma partirà 9° per la penalità.

RISULTATI QUALIFICHE GP USA 2021 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:32.910 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes– 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.224 5

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.565 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.696 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.882 5

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.898 5

8 Lando NORRIS McLaren+0.977 5

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.208 6

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.008 6

11 Esteban OCON Alpine- – 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 3

14 Fernando ALONSO Alpine- – 4

15 George RUSSELL Williams- – 4

16 Lance STROLL Aston Martin- – 2

17 Nicholas LATIFI Williams- – 2

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2

Foto: Lapresse