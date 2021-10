Oggi, domenica 24 ottobre, andrà in scena il GP degli Stati Uniti, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Austin vi sarà una gara dall’esito incerto e le emozioni non mancheranno.

Terrà banco la sfida tra l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. L’orange partirà dalla pole-position e ha tutte le possibilità per imporsi, ma attenzione alla reazione di Lewis che vorrà vendere cara la pelle fin dallo start che si prevede particolarmente teso.

In un contesto così serrato, la Ferrari vorrà approfittare di qualunque incertezza degli altri per ottenere un risultato considerevole. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz partiranno in quarta e quinta posizione, avendo giovato della penalità comminata al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas (sostituzione del motore endotermico). L’obiettivo sarà quello di tenersi dietro la McLaren nell’arcinota sfida per il terzo del campionato costruttori.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP USA F1 2021

Domenica 24 ottobre (orario italiano)

Ore 21.00, F1, Gara, diretta

PROGRAMMA GP USA F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove sarà proposta la gara. Ci sarà anche la copertura sul canale Sky Sport 4K.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita la gara.

STREAMING – Il Gran Premio degli Stati Uniti potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita della gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della corsa di Austin.

PROGRAMMA SKY SPORT

Domenica 24 ottobre

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.00: gara F1

Ore 23.00: Paddock Live

Ore 00.00 lunedì 25 ottobre: Race Anatomy F1

PROGRAMMA TV8

Domenica 24 ottobre

Ore 22.55, F1, Gara, differita

Foto: LPS