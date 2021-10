Sergio Perez conquista il terzo posto al termine del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciassettesimo atto del Mondiale F1 2021. Il pilota della Red Bull completa il podio alle spalle del teammate Max Verstappen e del britannico Lewis Hamilton (Mercedes), rispettivamente primo e secondo all’arrivo.

Gara senza acuti per il messicano che al via ha alzato il piede in curva 3 per evitare di entrare in contatto con il compagno di squadra. Il nativo di Guadalajara mette in bacheca dei punti importanti per la casa austriaca nella lotta per il Mondiale Costruttori.

L’ex alfiere della Racing Point, visibilmente provato al termine dell’evento, ha commentato ai microfoni della massima formula: “Oggi é stata una gara molto fisica, faceva caldo e non è stato semplice. Nella seconda parte di gara ho sofferto”.

Sergio Perez ha voluto ringraziare i propri tifosi, presenti sulle gradinate a supportarlo. Il vincitore del GP di Baku 2021 si prepara per l’appuntamento di casa che si terrà tra due settimane a Città del Messico: “Devo ringraziare tutti i tifosi, non ho mollato proprio per loro”.

Foto: LaPresse