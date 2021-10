F1, la partenza sarà fondamentale nella battaglia tra Verstappen e Hamilton. Ferrari in agguato

Quest’oggi assisteremo a una nuova battaglia tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nella guerra per la conquista del Mondiale di Formula Uno 2021. Il diciassettesimo round di questo durissimo incontro andrà in scena sul tracciato di Austin, in Texas, dove nella serata italiana prenderà il via il Gran Premio degli Stati Uniti. Attualmente l’olandese ha un vantaggio di 6 punti sul britannico, ma entrambi si stanno muovendo letteralmente sul filo del rasoio. Il minimo errore rischia di compromettere qualsiasi velleità iridata.

Oggi si annuncia un autentico rodeo, perchè farà caldo (prevista una temperatura superiore ai 30°C) e soprattutto la pista texana è piena di dossi, una caratteristica che secondo tutti gli addetti ai lavori avrebbe dovuto avvantaggiare la Mercedes, la cui sospensione posteriore sembrava ammortizzare meglio le asperità del Circuit of the Americas. Invece ieri, in qualifica, i valori si sono ribaltati! È stata la Red Bull a risultare più efficace. Sarà infatti Verstappen a partire dalla pole position e per di più Hamilton, secondo in griglia, avrà lo spauracchio di Sergio Perez alle sue spalle. Il messicano scatterà terzo, mentre Valtteri Bottas sarà lontano. Il finlandese, nonostante il quarto tempo, è solo nono sullo schieramento in virtù della penalizzazione ricevuta per aver sbloccato alcune componenti della power unit numero 6.

Insomma, Verstappen e la Red Bull proveranno a colpire duro Hamilton e la Mercedes, che però non partono certo battuti. La partenza, in tal senso, rischia di essere decisiva. Chi chiuderà in testa la tornata iniziale avrà l’opportunità di imporre il proprio ritmo e di gestire la corsa a piacimento, obbligando chi insegue a inventarsi qualcosa per tentare di ribaltare le sorti.

Dal canto suo la Ferrari ha dato una dimostrazione di solidità, ribadendo come la power unit evoluta rappresenti un passo avanti concreto. Charles Leclerc e Carlos Sainz scatteranno rispettivamente quarto e quinto, posizioni invitanti, ma entrambi dovranno guardarsi le spalle. Soprattutto lo spagnolo, che sarà obbligato a partire con le soft e quindi con una mescola destinata a degradarsi rapidamente. L’iberico verosimilmente dovrà seguire una strategia diversa rispetto a quella del monegasco. Le McLaren sono in agguato e Bottas non è lontano, cionondimeno il Cavallino Rampante punta a piazzamenti di prestigio, ponendosi in agguato per arpionare un fortunoso podio.

MONDIALE PILOTI (16/22 GP)

262 ½ – VERSTAPPEN Max [Red Bull]

256 ½ – HAMILTON Lewis [Mercedes]

177 – BOTTAS Valtteri [Mercedes]

145 – NORRIS Lando [McLaren]

135 – PEREZ Sergio [Red Bull]

116 ½ – SAINZ Carlos Jr. [Ferrari]

116 – LECLERC Charles [Ferrari]

95 – RICCIARDO Daniel [McLaren]

74 – GASLY Pierre [Alpha Tauri]

58 – ALONSO Fernando [Alpine]

MONDIALE COSTRUTTORI (16/22 GP)

433 ½ – MERCEDES

397 ½ – RED BULL-Honda

240 – MCLAREN-Mercedes

232 ½ – FERRARI

104 – ALPINE-Renault

92 – ALPHA TAURI-Honda

61 – ASTON MARTIN-Mercedes

23 – WILLIAMS-Mercedes

7 – ALFA ROMEO-Ferrari

Foto: La Presse