LIVE F1, GP Olanda in DIRETTA: Ferrari doppiata, ma terza tra i costruttori. Verstappen torna leader

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ORDINE D’ARRIVO E RISULTATO GP OLANDA

LA CRONACA DELLA GARA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI: FERRARI TERZA

16.41 Appuntamento a Monza tra una settimana. Sarà una pista, sulla carta, più favorevole alla Mercedes. Grazie per averci seguito. Un saluto sportivo.

16.38 Nonostante la gara tutt’altro che memorabile, con tanto di doppiaggio subito sia da Leclerc sia da Sainz, la Ferrari si prende il terzo posto nella classifica costruttori. Il convento passa questo.

1. Mercedes 344,5

2. Red Bull 332,5

3. Ferrari 181,5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0

16.37 La nuova classifica del Mondiale piloti: Max Verstappen supera Hamilton e torna in testa per soli 3 punti!

1. Max Verstappen (Red Bull) 224,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 221,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 123

4. Lando Norris (McLaren) 114

5. Sergio Perez (Red Bull) 108

6. Charles Leclerc (Ferrari) 92

7. Carlos Sainz (Ferrari) 89,5

8. Pierre Gasly (AlphaTauri) 66

9. Daniel Ricciardo (McLaren) 56

10. Fernando Alonso (Alpine) 46

11. Esteban Ocon (Alpine) 44

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18

14. Lance Stroll (Aston Martin) 18

15. George Russell (Williams) 13

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 2

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

16.36 Che brutta gara per la Ferrari. Le Rosse non hanno mai avuto il passo per andare ad impensierire la AlphaTauri di Gasly. Nel finale, inoltre, Sainz è stato scavalcato anche dalla Alpine di Alonso.

16.35 L’ordine d’arrivo della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull

2 Lewis HAMILTON Mercedes+20.932 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+56.460 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 1

5 Charles LECLERC Ferrari1 L 1

6 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

7 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing1 L 2

9 Esteban OCON Alpine1 L 1

10 Lando NORRIS McLaren1 L 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

12 Lance STROLL Aston Martin2 L 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin2 L 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing2 L 2

15 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing2 L 1

16 Nicholas LATIFI Williams2 L 1

17 George RUSSELL Williams– 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team3 L 2

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri– 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team– 2

Hamilton chiude 2° e stampa il giro veloce all’ultimo tentativo: 1’11″097. Per lui l’agognato punto di bonus.

Max Verstappen vince il GP d’Olanda. Partono i fuochi d’artificio sulle tribune…Successo n.18 in carriera.

72° giro/72 ALONSO SUPERA SAINZ ALL’ESTERNO! E’ sesto lo spagnolo della Alpine.

72° giro/72 Ultima tornata per Verstappen. Perez supera Ocon ed è 8°.

71° giro/72 Hamilton rientra subito ai box ed a sua volta monta le soft per provare a riprendersi il giro veloce ed il punticino di bonus che sembra l’unico motivo di interesse di questa gara…Il che dice tutto.

70° giro/72 ALLUCINANTE! Bottas disobbedisce agli ordini di scuderia e realizza il giro veloce! 1’12″549! Toglie il punto di bonus al compagno di squadra Hamilton! In Mercedes saranno infuriati…

70° giro/72 Verstappen sta per far esplodere il pubblico di Zandvoort.

70° giro/72 Alonso a 6 decimi da Sainz, battaglia per il 6° posto in salsa iberica.

69° giro/72 Via radio viene chiesto a Bottas di non effettuare il giro veloce, perché toglierebbe il punto di bonus a Hamilton.

68° giro/72 Pit-stop per Bottas, monta gomme soft: scelta di difficile comprensione. Sosta lenta, di ben 5″.

67° giro/72 Sorpasso ruvido di Perez su Norris, con tanto di contatto ruota a ruota.

67° giro/72 Sono già state doppiate le Ferrari sia da Verstappen sia da Hamilton. Solo i primi 4 piloti a pieni giri.

66° giro/72 Verstappen non spinge più e si limita a gestire 4″ su Hamilton.

65° giro/72 Sainz in crisi totale, ancora più di Leclerc. Lo spagnolo vede negli specchietti il connazionale Fernando Alonso…

65° giro/72 Crolla anche Leclerc con gomme hard: precipita a 6″7 da Gasly: che gara per la AlphaTauri, miglior monoposto italiana in pista oggi.

64° giro/72 Al momento il punto di bonus è sempre di Lewis Hamilton, in questo modo perderebbe “solo” 6 punti da Verstappen in classifica.

64° giro/72 Perez in scia di Norris: sono in lotta per il 9° posto.

63° giro/72 La classifica a 9 tornate dal termine:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+4.285 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+23.992 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+66.527 1

5 Charles LECLERC Ferrari+71.040 1

6 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

7 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

8 Esteban OCON Alpine1 L 1

9 Lando NORRIS McLaren1 L 1

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing1 L 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

12 George RUSSELL Williams1 L 1

13 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing2 L 2

15 Sebastian VETTEL Aston Martin2 L 2

16 Nicholas LATIFI Williams2 L 1

17 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing2 L 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team3 L 2

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri– 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team–

62° giro/72 Hamilton in crisi di gomme, sale a 4″2 il divario da Verstappen, che ormai ha la vittoria in mano.

61° giro/72 Hamilton alza bandiera bianca? Scivola a 3″3 da Verstappen. Leclerc resta a 4″2 da Gasly, che a questo punto non effettuerà altre soste.

60° giro/72 ALLUNGA VERSTAPPEN! Guadagna 9 decimi in un colpo solo: 2″5 su Hamilton. Che allungo!

59° giro/72 Non si arrende mai Hamilton. 1″4 da Verstappen, prova a mettere pressione al rivale sino in fondo.

58° giro/72 Leclerc a 4″4 da Gasly. E’ stata una gara anonima per la Ferrari sin qui. Leclerc e Sainz si trovano nelle medesime posizioni che occupavano sulla griglia di partenza: senza infamia e senza lode.

57° giro/72 Reagisce Verstappen, il vantaggio su Hamilton torna a 1″8. L’olandese sta gestendo le gomme. Ricordiamo che la Red Bull monta le hard, la Mercedes le medie.

56° giro/72 Perez supera Ricciardo all’esterno ed entra in zona punti: è 10°.

56° giro/72 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.825 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+17.542 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+57.743 1

5 Charles LECLERC Ferrari+62.592 1

6 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

7 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

8 Esteban OCON Alpine1 L 1

9 Lando NORRIS McLaren1 L 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 2

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing1 L 1

12 George RUSSELL Williams1 L 1

13 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

14 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

16 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing2 L 1

17 Sebastian VETTEL Aston Martin2 L 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 2

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri– 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team–

55° giro/72 Verstappen perde tantissimo nel doppiaggio di Vettel, Hamilton lo ha ripreso! I due rivali sono divisi da 1″3…

54° giro/72 La gara si sta riaprendo. Hamilton a 1″9 da Verstappen…

53° giro/72 Hamilton si sta giocando il tutto per tutto. Abbassa a 2″3 il divario dal leader.

53° giro/72 Leclerc, approfittando dei doppiaggio effettuati da Gasly, si porta a 5″4 dal francese.

52° giro/72 Venti tornate al termine. Hamilton ci sta provando, ma resta a 2″8 da Verstappen.

51° giro/72 Leclerc guadagna troppo poco su Gasly, il gap resta di 7″.

50° giro/72 Perez supera Russell ed è 11°.

49° giro/72 Il problema di Perez è che si trova 12°, per ottenere il bonus occorre essere in top10.

49° giro/72 Pit-stop per Perez: monta gomme soft con l’obiettivo di ottenere il giro veloce ed il punto di bonus, sottraendolo a Hamilton.

48° giro/72 Solo i primi sei piloti sono a pieni giri…Leclerc a 53″ da Verstappen, Sainz a 1’05”: doppiaggio in arrivo per lo spagnolo..

47° giro/72 Per ora regge bene Gasly. La Ferrari spera che la AlphaTauri debba effettuare un secondo pit-stop.

46° giro/72 Verstappen sta guadagnando in questa fase. Sale a 3″4 il margine su Hamilton.

45° giro/72 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+3.237 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+11.339 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+40.888 1

5 Charles LECLERC Ferrari+48.751 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+59.636 1

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+72.206 1

8 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

9 Esteban OCON Alpine1 L 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

11 Lando NORRIS McLaren1 L 1

12 George RUSSELL Williams1 L 1

13 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

15 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

16 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

18 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing1 L 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team–

45° giro/72 Leclerc a 7″8 da Gasly. Deve sperare che le gomme medie del francese calino, non è improbabile.

44° giro/72 Norris cambia le gomme ed è 11°. Perez è risalito sino al 7° posto: punticini preziosi per la Red Bull.

43° giro/72 Se la gara finisse così, Verstappen tornerebbe in testa al Mondiale con appena 3 punti di vantaggio su Hamilton…

42° giro/72 1’13″292 per Hamilton, giro veloce. Al momento si prende il punto di bonus.

42° giro/72 A questo punto la sfida tra Verstappen e Hamilton si svolferà esclusivamente in pista. Non sono previste altre soste.

41° giro/72 Verstappen rientra in pista ed è saldamente davanti a Hamilton, 3″5. Per l’olandese gomme hard, medie per l’inglese.

41° giro/72 Risponde subito Verstappen, pist-stop anche per la Red Bull. 2″1!

40° giro/72 Hamilton sta provando l’undercut su Verstappen, ma trova il traffico di Russell e Ricciardo, che deve doppiare.

40° giro/72 ALTRO PIT-STOP PER HAMILTON! Gomme medie, questa volta la sosta è veloce: 2″5.

39° giro/72 Hamilton va a doppiare Perez e scivola a 2″8 dal leader.

38° giro/72 Sale a 2″3 il vantaggio di Verstappen su Hamilton. Leclerc a 9″8 da Gasly: la strategia per ora non ha pagato in casa Ferrari, ma vedremo se il jolly delle hard frutterà nel finale di gara.

37° giro/72 Testacoda di Vettel, che è 17° con la Aston Martin.

37° giro/72 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.864 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+25.573 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+47.884 1

5 Charles LECLERC Ferrari+58.398 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+66.138 1

7 Lando NORRIS McLaren+69.821 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+71.296 1

9 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

10 Esteban OCON Alpine1 L 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

12 George RUSSELL Williams1 L 1

13 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

14 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing1 L 2

15 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L

36° giro/72 Siamo a metà gara.

36° giro/72 Purtroppo compromessa la gara di Giovinazzi, obbligato a due pit-stop ravvicinati a causa di una foratura.

35° giro/72 Pit-stop per Leclerc, non molto veloce (3″0). Anche per lui, come Sainz, gomme medie.

35° giro/72 Cinque secondi di penalità per Russell: ha ecceduto la velocità massima in pit-lane.

34° giro/72 Stanno girando sugli stessi tempi Verstappen e Hamilton, sempre divisi da 1″7.

33° giro/72 Gasly è più veloce di Leclerc in questa fase, ma ricordiamo che il francese ha già cambiato le gomme da diversi giri, il monegasco deve ancora fermarsi.

32° giro/72 Cambio gomme per Sainz, monta le dure (mescola bianca).

32° giro/72 Arriva il pit-stop per Bottas. Rientra in pista 3°, davanti a Leclerc di 2″5. Gomme medie.

31° giro/72 Bottas lascia passare immediatamente il capitano Hamilton, che dunque torna 2° a 1″6 dal leader Verstappen.

31° giro/72 VERSTAPPEN PRENDE LA SCIA DI BOTTAS E LO PASSA SUL RETTILINEO! Il finlandese ha pagato un errore che ha permesso all’olandese di prendere facilmente la scia. Boato della folla.

30° giro/72 Se Bottas, come ormai sempre più prevedibile, effettuerà una sola sosta, allora stiamo assistendo al duello per la vittoria della gara…

29° giro/72 Verstappen ha ripreso Bottas, ma riuscirà a sorpassarlo? Su questo circuito serve inventarsi qualcosa, è rischioso: di spazio ce n’è poco…

29° giro/72 Gasly supera Alonso ed è 6°.

28° giro/72 La classifica parziale. Bottas, Leclerc, Sainz e Alonso sono i piloti che non si sono ancora fermati tra i primi 7:

Valtteri BOTTAS MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.612 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+4.281 1

4 Charles LECLERC Ferrari+24.016 – –

5 Carlos SAINZ Ferrari+32.526 1

6 Fernando ALONSO Alpine+41.463 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+42.088 1

8 Esteban OCON Alpine+48.444 – –

9 Daniel RICCIARDO McLaren+52.843 – –

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+55.757 – –

11 George RUSSELL Williams+57.698 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+59.905 – –

13 Lando NORRIS McLaren+60.767 – –

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+61.213 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+64.541 1

16 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+70.491 1

17 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L

27° giro/72 Gasly è alle spalle di Alonso in questa fase, potrebbe perdere del tempo, a tutto vantaggio di Leclerc.

27° giro/72 Hamilton è vicinissimo a Verstappen, solo 1″1…Con le medie sta volando il britannico.

26° giro/72 Verstappen a 4″4 da Bottas. Ora il finlandese cercherà di tenersi dietro il più possibile l’olandese.

25° giro/72 Pit-stop per Gasly. A questo punto Leclerc deve cercare l’overcut nei confronti del francese dell’AlphaTauri.

24° giro/72 Leclerc a 9 decimi da Gasly, può azionare il DRS…

24° giro/72 Perez supera rapidamente Latifi, Kubica e Tsunoda, ora è 14°.

24° giro/72 Verstappen guadagna 2 secondi su Bottas e si porta a 8″, ma alle sue spalle c’è Hamilton a 1″7…

23° giro/72 Per come si sta mettendo, Hamilton e Verstappen potrebbero effettuare due soste, mentre Bottas potrebbe rischiare con solo pit-stop.

23° giro/72 1’13″757 per Hamilton, giro veloce. La Mercedes sembra volare con le medie…

22° giro/72 Leclerc si porta a 1″7 da Gasly.

22° giro/72 Ora c’è Bottas al comando, chiaramente il finlandese non si è ancora fermato ai box.

22° giro/72 Risposta immediata della Red Bull, cambio gomme anche per Verstappen. Pit-stop veloce, 2″7. Anche per l’olandese gomme medie.

21° giro/72 Pit-stop per Lewis Hamilton, non tanto veloce (3″6). Monta gomme medie.

21° giro/72 Doppiaggio quasi inevitabile oggi per le Ferrari, trattandosi di una pista molto corta.

20° giro/72 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+3.744 – –

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+10.766 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+29.173 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+31.274 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+37.699 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+48.567 – –

8 Esteban OCON Alpine+51.840 – –

9 Daniel RICCIARDO McLaren+54.953 – –

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+57.484 – –

11 George RUSSELL Williams+59.842 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+60.623 – –

13 Lando NORRIS McLaren+61.590 – –

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+63.508 – –

15 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+66.905 – –

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing+67.756 1

17 Nicholas LATIFI Williams+68.873 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+74.243 1

19 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L

19° giro/72 Si è stabilizzato a 3″5 il divario tra Verstappen e Hamilton.

18° giro/72 Leclerc paga 30″ da Verstappen, Sainz 36″5. La Ferrari, de facto, è più lenta di 2″ a tornata rispetto alla Red Bull…

18° giro/72 La pista di Zandvoort è molto interessante, ma offre pochi punti in cui tentare un sorpasso.

17° giro/72 3″5 per Verstappen su Hamilton. 3° Bottas a 10″5.

16° giro/72 Perez è 17° dopo aver superato Mazepin: l’obiettivo è la zona punti per il messicano.

16° giro/72 Bene la Ferrari in questa fase, Leclerc si porta a 2″7 da Gasly. Giovinazzi è 10° a 1″9 da Ricciardo.

15° giro/72 Sale a 3″2 il vantaggio di Verstappen su Hamilton, ad ogni modo un gap che non lo lascia per nulla tranquillo.

14° giro/72 Latifi (Williams) supera Mazepin ed è 16°.

14° giro/72 La Ferrari al momento sta guadagnando diversi punti sulla McLaren in ottica classifica costruttori: Ricciardo è 9°, Norris 13°.

13° giro/72 Leclerc guadagna qualcosa e si porta a 3″5 da Gasly. Il podio, chiaramente, è fuori portata per AlphaTauri e Ferrari, a meno che non accada un imprevisto ad uno dei primi tre piloti davanti

12° giro/72 Stabile il divario tra Verstappen e Hamilton: 2″8. La Ferrari non ha il passo per superare Gasly in pista: Leclerc proverà l’undercut?

11° giro/72 Posizioni molto consolidate in questa fase, per fortuna regna l’incertezza per la vittoria della gara, considerando che Hamilton e Verstappen restano molto vicini.

10° giro/72 SI SCUOTE HAMILTON! 1’14″750, giro veloce e ben 4 decimi rifilati a Verstappen! Il margine dell’olandese scende a 2″6.

9° giro/72 Perez, partito con le hard, ha spiattellato le gomme nel tentativo di sorpasso su Mazepin. Non una buona notizia per il messicano, costretto a rientrare ai box per montare le medie.

9° giro/72 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+3.308 – –

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+6.178 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+13.980 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+18.124 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+21.578 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+26.746 – –

8 Esteban OCON Alpine+27.375 – –

9 Daniel RICCIARDO McLaren+28.127 – –

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+29.111 – –

11 George RUSSELL Williams+30.610 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+31.222 – –

13 Lando NORRIS McLaren+31.901 – –

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+33.099 – –

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+34.008 – –

16 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+35.651 – –

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+37.066 – –

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing+37.838 – –

19 Nicholas LATIFI Williams+38.425 – –

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L

8° giro/72 Verstappen sta guadagnando in media 3 decimi a tornata su Hamilton. Il margine sale a 3″.

7° giro/72 Anonima sin qui la gara della Ferrari. Lasciamo stare i primi tre, ma Leclerc paga ben 3″4 dalla AlphaTauri di Gasly.

6° giro/72 Sale a 2″7 il gap di Verstappen nei confronti di Hamilton.

6° giro/72 I primi 10 montano tutti gomme soft. Medie per Norris, Russell, Kubica, Mazepin; hard per Perez. Già un pit-stop per Mick Schumacher, che passa dalle mescole soft a quelle hard.

5° giro/72 Hamilton, per la prima volta, guadagna su Verstappen, anche se un solo decimo. 2″4 il divario tra i due.

5° giro/72 Alonso ed Ocon sono vicinissimi, duello tra le due Alpine per il 7° posto. Per ora nessun ordine di scuderia.

4° giro/72 Leclerc non riesce a tenere il passo di Gasly, ha già perso 2″6.

3° giro/72 Attenzione, la McLaren di Ricciardo sta perdendo olio. 1’14″978 per Verstappen, che prova a scappare.

2° giro/72 Verstappen subito scatenato! 2″ di vantaggio su Hamilton!

1° giro/72 La classifica dopo la partenza. Brutto avvio di Antonio Giovinazzi, che ha perso tre posizioni nel tentativo di sorpassare Sainz, venendo poi passato dalle due Alpine e da Ricciardo.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.462 – –

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.468 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri+3.588 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+4.006 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+4.829 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+5.626 – –

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+6.009 – –

9 Esteban OCON Alpine+6.446 – –

10 Daniel RICCIARDO McLaren+6.886 – –

11 George RUSSELL Williams+7.379 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+7.498 – –

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+7.784 – –

14 Lando NORRIS McLaren+8.347 – –

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+8.647 – –

16 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+9.045 – –

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+9.062 – –

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+9.346 – –

19 Sergio PEREZ Red Bull Racing+16.818 – –

20 Nicholas LATIFI Williams+18.263 –

1° giro/72 Max Verstappen parte bene e tiene la testa davanti a Hamilton. Leclerc resta 5°, Sainz 6°.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP d’Olanda di F1!

15.02 I piloti si schierano sulla griglia di partenza…

15.00 Ci siamo! Giro di ricognizione!

14.58 Saranno ben 72 i giri da percorrere.

14.55 E’ un anno magico per l’Italia nello sport, ma non nei motori. La Ferrari da anni non lotta per il Mondiale, speriamo che ciò accada nel 2022 con la nuova rivoluzione regolamentare. In ogni caso, oggi l’obiettivo è la top5, per il podio servirà un po’ di fortuna.

14.52 A Zandvoort è un delirio arancione.

14.50 I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla decima casella.

14.47 In 22 occasioni (73,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.

14.45 In 12 occasioni (40,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

14.41 Gettando lo sguardo sui team, la Ferrari domina la scena con 24 podi, seguita dalla Lotus a 16. Tra le squadre attualmente presenti in Formula Uno, vantano piazzamenti nella top-three anche McLaren (7), Williams (3) e Mercedes (2).

14.35 Sul fronte dei podi, abbiamo un ex aequo tra Jim Clark e Niki Lauda. Lo scozzese vanta quattro vittorie (1963, 1964, 1965, 1967) e due terzi posti (1961, 1966). Invece l’austriaco, oltre ai suoi tre successi (1974, 1977, 1985) ha concluso due volte alla piazza d’onore (1975, 1984) e una in terza posizione (1978).

14.30 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, impostasi in ben 8 occasioni, metà delle quali sono già state citate (Ascari nel 1952 e 1953, Lauda nel 1974 e 1977). Inoltre, il Cavallino Rampante ha primeggiato anche con Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Didier Pironi (1982) e René Arnoux (1983). Oltre alla Scuderia di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte), Williams (1) e Mercedes (1).

14.27 C’è anche un pilota italiano tra i vincitori del GP d’Olanda. Si tratta di Alberto Ascari, il quale ha peraltro conquistato le prime due edizioni della storia (1952, 1953).

14.23 Esiste, inoltre, il caso di Jackie Stewart che si è sempre affermato con la Tyrrell, la quale però utilizzava una vettura di propria costruzione solo nel 1972. In precedenza, nel 1968 e 1969, la squadra usava un telaio di produzione Matra.

14.20 Ben quattro uomini hanno invece vinto con due team diversi. Si tratta di Jack Brabham (nel 1960 con la Cooper e nel 1966 con la scuderia da lui fondata), James Hunt (nel 1975 con la Hesketh e nel 1976 con la McLaren), Niki Lauda (1974 e 1977 con la Ferrari, nel 1985 con la McLaren) e Alain Prost (1981 con Renault e 1984 con McLaren).

14.18 Il pilota più vincente in assoluto è Jim Clark, capace di imporsi in 4 occasioni, di cui peraltro tre consecutive. Lo scozzese ha primeggiato nel 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre con la Lotus.

14.15 A Zandvoort si corre il Gran Premio d’Olanda, competizione che mancava dal calendario iridato ormai da 36 anni, ma che in questo 2021 fa finalmente il suo ritorno nel Circus. L’evento è stato una presenza fissa nel programma della massima categoria automobilistica fra il 1952 e il 1985, subendo solo quattro cancellazioni (tre a causa di mancanza di fondi negli anni ’50, a cui va aggiunta quella del 1972, quando il circuito stava venendo ammodernato). Tuttavia, subito dopo l’edizione del 1985, la compagnia che gestiva il tracciato costruito letteralmente sulla costa del Mare del Nord andò in bancarotta e questo sembrò segnare la fine definitiva del GP d’Olanda. Cionondimeno, la crescente popolarità di Max Verstappen ha consentito alla gara di risorgere dopo oltre tre decenni di oblio. La rinascita era programmata per il 2020, ma la pandemia di Covid-19 ha posticipato di un ulteriore anno il ritorno il calendario della competizione olandese.

14.13 La griglia di partenza della gara di oggi:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Pierre Gasly (AlphaTauri)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Daniel Ricciardo (McLaren)

11. George Russell (Williams)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Lando Norris (McLaren)

14. Nicholas Latifi (Williams)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Sergio Perez (Red Bull)

17. Sebastian Vettel (Aston Martin)

18. Robert Kubica (Alfa Romeo)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

14.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP d’Olanda 2021 di F1. Si corre a Zandvoort, spalti gremiti senza alcuna limitazione.

Come seguire la gara in tv – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Zandvoort, il Circus darà un grande spettacolo e l’esito della corsa è incerto.

L’olandese Max Verstappen partirà dalla pole-position. Il padrone di casa vorrà regalare al tantissimo pubblico presente una grande gioia per guadagnare punti importanti nei confronti del rivale in classifica generale, Lewis Hamilton (Mercedes), che partirà in seconda posizione dopo le qualifiche. Il britannico, leader del campionato, cercherà di mettere sotto pressione Verstappen e da questo punto di vista la partenza sarà determinante. Pensare di superare su questo circuito, infatti, è molto complicato e per questo chi riuscirà a partire bene avrà concrete possibilità di ottenere un ottimo risultato.

La Ferrari, da questo punto di vista, sogna il podio. Le due Rosse, rispettivamente quinta e sesta con Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambiscono a posizioni importanti, ma è chiaro che lo start darà un quadro della situazione. Puntare alla top-3 è complicato, ma i due ferraristi vorranno comunque provarci.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP OLANDA F1 2021

DOMENICA 5 SETTEMBRE

Ore 10.40: Race 3 F3

Ore 12.05: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara F1

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy F1

IL PROGRAMMA TV8 GP OLANDA F1 2021

DOMENICA 5 SETTEMBRE

Ore 17.55, F1, Gara, differita

Foto: LPS