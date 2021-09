Carlos Sainz non può essere soddisfatto della sua prestazione al GP di Olanda 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Zandvoort. Il pilota della Ferrari ha infatti concluso in settima posizione, venendo sorpassato da Fernando Alonso nel corso dell’ultimo giro. Lo spagnolo, scattato dalla sesta piazzola sullo schieramento di partenza, sperava di poter battagliare con Pierre Gasly e Charles Leclerc, invece ha riscontrato una serie di problemi che lo hanno costretto a una prova difensiva.

Carlos Sainz ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “La gara è stata molto difficile per me: sono sempre stato lento, (la macchina) scivolava tanto e avevo degrado delle gomme, più di Leclerc. Già dal primo giro non mi trovavo con la macchina, è molto strano perché è la prima volta che succede. Doveva essere una gara per attaccare Charles e Gasly, invece sono rimasto lì, scivolavo all’anteriore e al posteriore, non avevo il passo“.

In vista del GP d’Italia in programma la prossima settimana: “A Monza voglio divertirmi, sarà un weekend speciale che mi ricorderò per tutta la vita. Ora devo analizzare questo weekend per evitare che capitino di nuovo queste cose“.

