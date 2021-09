Antonio Giovinazzi non riesce a sfruttare nel migliore dei modi la splendida qualifica di ieri e la settima posizione di partenza sulla griglia odierna del Gran Premio d’Olanda 2021, perdendo tre posizioni nel primo giro e poi uscendo definitivamente di scena dalla lotta per entrare in top10 a causa di una foratura che lo ha costretto ad effettuare una sosta in più del previsto.

“La partenza è stata ok, poi eravamo in tre dopo curva 3 e mi sono trovato all’esterno, toccandomi con Alonso. Comunque alla fine eravamo decimi dopo il primo pit-stop ma ho avuto una foratura subito dopo, quindi ho dovuto fare un’altra sosta e con uno stop in più la gara era terminata“, racconta il pilota italiano dell’Alfa Romeo.

“Non ho capito come possa essere successo, avevamo fatto solo tre giri dopo il pit-stop prima della foratura. Monza? Non vedo l’ora di andare lì prossima settimana. Ho bisogno dei tifosi in questo momento per avere qualcosa in più, magari anche in termini di fortuna“, aggiunge il vice-campione GP2 del 2016.

