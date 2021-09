F1, GP Olanda 2021. Verstappen favorito nel 13° round della battaglia iridata con Hamilton. La Ferrari punta il podio

Quest’oggi, domenica 5 settembre, si correrà il Gran Premio d’Olanda, tredicesima prova del Mondiale di Formula Uno 2021. La pista di Zandvoort farà il suo ritorno in calendario 36 anni dopo il successo conquistato da Niki Lauda nell’ormai lontano 1985, quando il titolo iridato andò ad Alain Prost, che prese progressivamente il largo sul ferrarista Michele Alboreto.

Al contrario, in questa contorta stagione, non si intravede ancora un favorito per la conquista del Mondiale. Lewis Hamilton comanda la classifica generale, ma il suo vantaggio su Max Verstappen è di soli 3 punti. Non sono mancate le polemiche in questo duello senza esclusione di colpi che, nella giornata odierna, vivrà un nuovo capitolo. Gli sfidanti scatteranno dalla prima fila, con il beniamino di casa in pole position e il britannico al suo fianco.

Inutile dire come la lotta per il successo riguardi, principalmente, Super Max e il Re Nero, indiscutibilmente superiori alla concorrenza. Attenzione però agli imprevisti, perché sarebbe sorprendente non vedere in azione la safety car, oppure assistere all’esposizione della bandiera rossa con successiva ripartenza da fermo. Già, perché Zandvoort è un autodromo vecchio stile, con vie di fuga in ghiaia e barriere molto vicine alla pista. Gli errori sono dietro l’angolo, come abbiamo visto in qualifica, dunque attendiamoci l’ingresso della vettura di sicurezza e potenziali rimescolamenti dei valori in campo.

Occhio, quindi, alle influenze della Dea bendata. Bisognerà essere bravi nel saper sfruttare le circostanze favorevoli. In tal senso la Ferrari potrebbe dire la sua per qualcosa d’importante. La SF21 è piuttosto competitiva sul tortuoso tracciato olandese, tanto che Charles Leclerc e Carlos Sainz scatteranno dalla terza fila. L’obiettivo sarà di piazzare entrambe le monoposto nella top-six, ma se tutto dovesse girare per il verso giusto, anche il podio sarebbe alla portata. Le difficoltà della McLaren potrebbero consentire di guadagnare tanti punti al team di Woking nella corsa al terzo posto del Mondiale costruttori.

Bisognerà infine prestare attenzione ad Antonio Giovinazzi, splendido settimo in griglia di partenza. Il pilota italiano mira a ottenere i primi punti stagionali, alzando quindi le proprie quotazioni nell’ottica di una riconferma in seno all’Alfa Romeo, oggi orfana di Kimi Räikkönen, contagiato dal Covid. Torneremo, pertanto, a vedere in azione Robert Kubica.

MONDIALE PILOTI (12/22 GP)

202 ½ – Lewis HAMILTON (Mercedes)

199 ½ – Max VERSTAPPEN (Red Bull)

113 – Lando NORRIS (McLaren)

108 – Valtteri BOTTAS (Mercedes)

104 – Sergio PEREZ (Red Bull)

83 ½ – Carlos SAINZ Jr. (Ferrari)

82 – Charles LECLERC (Ferrari)

56 – Daniel RICCIARDO (McLaren)

54 – Pierre GASLY (Alpha Tauri)

42 – Esteban OCON (Alpine)

MONDIALE COSTRUTTORI (12/22 GP)

310 ½ – MERCEDES

303 ½ – RED BULL-Honda

169 – MCLAREN-Mercedes

165 ½ – FERRARI

80 – ALPINE-Renault

72 – ALPHA TAURI-Honda

53 – ASTON MARTIN-Mercedes

20 – WILLIAMS-Mercedes

3 – ALFA ROMEO-Ferrari

Foto: LPS