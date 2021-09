Max Verstappen completa l’opera e trionfa nel Gran Premio d’Olanda 2021, sconfiggendo il grande rivale Lewis Hamilton e diventando il nuovo leader del Mondiale di Formula Uno quando mancano 9 tappe al termine della stagione. Si tratta della vittoria n.17 in carriera per il figlio di Jos, la settima dell’anno e la seconda consecutiva dopo Spa.

Il padrone di casa olandese della Red Bull ha gestito la gara alla perfezione in quel di Zandvoort, esaltando il pubblico oranje che ha sospinto il nativo di Hasselt fin dalle prove libere del venerdì con grande entusiasmo. Niente da fare per la Mercedes, incapace di mettere realmente in difficoltà Verstappen con la strategia dopo aver fallito il primo possibile tentativo d’attacco in partenza.

Hamilton ha limitato i danni, conquistando 19 punti totali grazie al secondo posto e al giro veloce in gara (stampato proprio all’ultima tornata grazie alle gomme soft nuove), mentre il finlandese Valtteri Bottas ha chiuso mestamente al terzo posto senza riuscire ad aiutare realmente il compagno di squadra nella strategia del team.

Alle spalle dei top3, Pierre Gasly ha difeso strenuamente la quarta piazza ottenuta in qualifica alla guida dell’AlphaTauri grazie ad un primo giro solido e ad un passo decisamente solido rispetto ai suoi avversari diretti. Charles Leclerc ci ha provato in tutti i modi, anche con una strategia diversa, ma non ha mai messo realmente sotto pressione Gasly dovendosi accontentare del quinto posto.

Sesta piazza per l’Alpine di Fernando Alonso, autore di un primo giro mozzafiato e di una bella progressione finale che gli ha permesso di scavalcare il connazionale iberico Carlos Sainz (7° con la Ferrari) praticamente all’ultima occasione utile. A punti anche Sergio Perez con l’altra Red Bull, Esteban Ocon con l’Alpine e Lando Norris con la McLaren. Sfortunato Antonio Giovinazzi, 14° dopo aver dovuto fare una sosta in più a causa di una foratura.

CLASSIFICA F1 GP OLANDA 2021

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+20.932 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+56.460 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri1L 1

5 Charles LECLERC Ferrari1L 1

6 Fernando ALONSO Alpine1L 1

7 Carlos SAINZ Ferrari1L 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing1L 2

9 Esteban OCON Alpine1L 1

10 Lando NORRIS McLaren1L 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren1L 1

12 Lance STROLL Aston Martin2L 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin2L 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing2L 2

15 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing2L 1

16 Nicholas LATIFI Williams2L 1

17 George RUSSELL Williams– 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team3L 2

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri– 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team– 2

