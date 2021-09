La Ferrari è risalita al terzo posto nella classifica costruttori. Questa è la notizia più positiva per la Scuderia di Maranello al termine del GP d’Olanda 2021, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Zandvoort. Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione, mentre Carlos Sainz ha terminata in settima piazza (sorpassato da Fernando Alonso nel giro finale).

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha analizzato la giornata ai microfoni di Sky Sport F1: “Io la leggo in maniera complessiva. La gara presentava l’incognita dell’usura delle gomme, era come in Francia. Abbiamo messo le dure nel secondo stint per essere sicuri di arrivare al traguardo. Complessivamente contenti, abbiamo detto di non prendere rischi di strategia e di guida: la reputo una gara solida, abbiamo portato a casa i punti utili per il Mondiale. La squadra ha lavorato bene con quelli che sono i limiti della vettura di oggi, la giudico come gara positiva. Adesso guarderemo bene i dati di telemetria e assetto. Sainz ha perso buona parte della FP3, ha perso qualche momento di pista, peccato per l’ultimo giro e per il sorpasso da Alonso“.

Mattia Binotto ha poi concluso: “Siamo contentissimi di andare a Monza, sappiamo che non sarà una gara semplice visto che ci sarà uno svantaggio di motore sui rettilinei, ma faremo comunque meglio dell’anno scorso. Non la darei già per vinta, abbiamo voglia di fare bene. Per il 2022 stanno lavorando bene giorno e notte a Maranello, la squadra ha una buona dinamica di sviluppo, c’è positività. Il 2022 rappresenta un’opportunità, cercheremo di coglierla“.

Foto: Joao Filipe – LPS