Valtteri Bottas ha conquistato il terzo posto nel GP di Olanda 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Zandvoort. Il finlandese ha conservato la posizione che aveva sulla griglia di partenza, salendo sul gradino del podio alle spalle del padrone di casa Max Verstappen (Red Bull, nuovo leader del campionato) e di Lewis Hamilton (suo compagno di squadra). La scuderia anglo-tedesca ha provato ad adottare una strategia diversificata per il proprio secondo pilota, optando per una sosta lunga ma non ha prodotto particolari effetti.

Valtteri Bottas ha commentato in questo modo la propria prestazione: “Sono contento, ma purtroppo non è stata una gara movimentata. Abbiamo provato con una sosta, ho fatto uno stint lungo e poi nel finale mi sono fermati per sicurezza. Avevo comunque un buon passo, nel finale non ho provato il giro veloce, lo ha preso Lewis (Hamilton è dovuto rientrare ai box all’ultimo giro per cambiare le gomme e riprendere il punto di bonus, ndr) e come team abbiamo preso un bel bottino di punti“.

Foto: Lapresse