Domenica complessivamente negativa per la Mercedes ed in particolare per Lewis Hamilton, che è uscito sconfitto dal duello con Max Verstappen nel Gran Premio d’Olanda 2021 perdendo così la leadership del Mondiale per 3 punti in favore dell’olandese della Red Bull

“Verstappen è stato fantastico ieri in qualifica ed è il 50% della gara, poi oggi è partito bene. Noi avevamo la velocità per lottare per vincere, ma ci sono alcune piccole cose che non abbiamo fatto perfettamente: avevamo un piccolo spazio per l’undercut, non abbiamo pensato che la hard fosse una possibilità, sbagliando. Alla fine vince il più veloce, il più intelligente“, ha dichiarato Toto Wolff dopo il GP.

“Il sacrificio di Bottas? Mi dispiace per lui, ma questo campionato è così ravvicinato e non si possono lasciare punti per strada. Anche la Red Bull una volta ha tolto un punto a Perez per fare il giro veloce e toglierlo a noi. Non mi piace comunque per Valtteri e per il pubblico“, prosegue il team principal Mercedes ai microfoni di Sky Sport.

“Hamilton soddisfatto per il secondo posto? No, non lo siamo. Siamo soddisfatti per i punti della squadra. Potevamo lottare, ma siamo mancati. A Monza andremo all’attacco per prendere il trofeo del vincitore“, conclude Wolff in vista del prossimo weekend di gara in Italia.

