F1 oggi, GP Olanda 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 5 settembre, prenderà il via il GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Zandvoort si è pronti a godere di un grande spettacolo e di una corsa dall’esito incerto.

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’OLANDA DI F1 DALLE 15.00

Max Verstappen, su Red Bull, partirà in pole-position a precedere le due Mercedes di Lewis Hamilton e di Valtteri Bottas. Si prevede un altro confronto serrato tra l’olandese e il britannico e tanto si deciderà al via. Su questo circuito, infatti, superare sarà molto complicato e una delle poche chance sarà allo start. Dopo di che, le strategie entreranno prepotentemente in gioco e potrebbero indirizzare in vari la prova.

La Ferrari comincerà dalla quinta e sesta piazza, con Charles Leclerc a precedere Carlos Sainz. Il via, come detto, sarà importante, ma anche la gestione delle mescole. Da capire se la Rossa sarà riuscita a risolvere le criticità sulla durata.

Di seguito il programma e come seguire la domenica di gara in tv:

GP OLANDA F1 2021 – PROGRAMMA

DOMENICA 5 SETTEMBRE

Ore 15.00 Gara

GP OLANDA F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita della gara.

STREAMING – Il Gran Premio d’Olanda potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita della gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP OLANDA F1 2021

DOMENICA 5 SETTEMBRE

Ore 10.40: Race 3 F3

Ore 12.05: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara F1

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy F1

IL PROGRAMMA TV8 GP OLANDA F1 2021

DOMENICA 5 SETTEMBRE

Ore 17.55, F1, Gara, differita

Foto: LaPresse