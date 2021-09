Charles Leclerc ha concluso al quinto posto il GP di Olanda 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Zandvoort. Il pilota della Ferrari ha tagliato il traguardo nella stessa posizione da cui era scattato sulla griglia di partenza. Il monegasco non è riuscito a impensierire Pierre Gasly (AlphaTauri) e si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo su una pista dove era davvero difficile effettuare dei sorpassi. Il 23enne aveva incantato nelle prove libere del venerdì stampando il miglior tempo, ma sul passo gara c’era poco da fare nel confronto con Max Verstappen e le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Il giovane del Principato, ora sesto in classifica generale (ha effettuato il sorpasso sul compagno di squadra Carlos Sainz), ha comunque rialzato la testa dopo il difficile weekend di Spa e può guardare fiducioso al GP d’Italia, anche se la pista di Monza sembra non essere particolarmente congeniale alla Rossa. Charles Leclerc ha analizzato la sua prestazione odierna ai microfoni di Sky: “Era impossibile prendere Gasly, abbiamo provato a stare di più sulle soft e avere più vantaggio nella fine ma niente. Siamo andati con le hard, non credevamo che durassero tanto le loro gomme. Forse c’era un’opportunità in partenza, ma non ho fatto benissimo e poi non volevo rischiare, dovevamo prendere punti importanti per la squadra“.

Charles Leclerc ha poi proseguito: “Il passo era buono. Non ci aspettavamo di essere davanti a tutto il resto del gruppo. Ieri non ho messo tutto bene insieme, alzo la mano e mi prendo la colpa. Oggi sono contento della performance, anche se è un quinto posto“. In vista della gara di settimana prossima: “Monza è sempre qualcosa in più, non vedo l’ora di essere lì. Non sarà un anno facile, ma sentire il sostegno del pubblico sarà bellissimo: daremo tutto e vedremo come va“.

Foto: Lapresse