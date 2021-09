F1, Verstappen e Hamilton divisi da 6 punti in classifica. Ora Monza, pista favorevole alla Mercedes

Il Mondiale di F1 è pronto per approdare nel tempio della velocità. Dopo l’inedito evento di Zandvoort (Olanda), vinto dal padrone di casa Max Verstappen, tutto è pronto per un nuovo capitolo della lotta al titolo tra l’alfiere della Red Bull e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton.

Sono al momento solo 6 i punti che separano il #33 del gruppo dal sette volte campione del mondo che si presenta nel tempio della velocità con la voglia di rifarsi. Il 2019 lo vide protagonista contro il monegasco Charles Leclerc, mentre nel 2020 un errore all’ingresso della pit lane gli tolse la possibilità di salire sul gradino più alto del podio.

Tutto è molto incerto e la leadership della classifica piloti potrebbe cambiare ancora. Il tracciato brianzolo si dovrebbe infatti adattare alla vettura tedesca che ha patito l’insidioso impianto olandese in cui le Red Bull sono state perfette.

Il propulsore è determinante nel circuito lombardo che negli ultimi anni non ha visto vincere nessuna delle due realtà che si contendono il titolo. La strategia non dovrebbe essere una variabile a differenza di Zandvoort. Monza è un circuito in cui si può passare come risaputo e soprattutto non è abrasivo e non presenta delle curve impegnative.

Delle indicazioni importanti potremmo già averle dal sabato. Ricordiamo infatti che in Italia ci sarà la seconda ‘Sprint race’ del 2021, gara che stabilirà la griglia di partenza del GP che come sempre scatterà domenica alle 15.00.

