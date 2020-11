LIVE MotoGP, GP Europa DIRETTA: Valentino Rossi chiede aiuto alla Yamaha. “La Suzuki è più avanti tecnicamente”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.46 In classifica generale Mir vola a 162 punti, +37 su Rins e Quartararo, +41 su Vinales, +45 su Morbidelli e Dovizioso. A due gare dal termine il Mondiale è ormai in cassaforte. Lo spagnolo, con ogni probabilità, chiuderà i conti già domenica prossima nella gara-2 di Valencia.

14.44 Alzano bandiera bianca tutti gli avversari diretti di Mir. La Yamaha si è letteralmente sciolta al sole di Valencia: 11° Morbidelli, 13° Vinales, 14° Quartararo (con caduta), ritirato Valentino Rossi per un problema tecnico della Yamaha.

14.42 JOAN MIR VINCE LA PRIMA GARA IN CARRIERA E METTE IN CASSAFORTE IL MONDIALE! 2° Rins, 3° Pol Espargarò, poi Nakagami, Oliveira, Miller, Binder, Dovizioso, Zarco e Petrucci.

-1 La Suzuki non vince un Mondiale da 20 anni. Nel 2000 riuscì nell’impresa l’americano Kenny Roberts jr.

-1 ULTIMO GIRO! Ora Mir deve solo badare a non commettere errori banali.

-2 Reazione tardiva di Dovizioso. Supera anche Zarco ed è settimo. Questo però è il livello della Ducati quest’anno, sovente tra sesta e decima posizione.

-2 Posizioni ormai cristallizzate. Mir in testa con 1″4 su Rins e 1″7 su Pol Espargarò.

-3 Ormai è fatta per Mir. 1″3 di vantaggio su Rins. La prima vittoria in carriera e, soprattutto, il Mondiale sono ad un passo.

-4 Petrucci supera Morbidelli ed è decimo. Che disastro per la Yamaha.

-4 Dovizioso supera Alex Marquez. Lo spagnolo frena troppo tardi in staccata e finisce a terra!

-5 Dovizioso in scia ad Alex Marquez per l’ottava posizione. Così è, se vi pare….

-5 Suzuki facile da guidare e da mettere a punto. Va forte su tutte le piste. Forse Mir non avrebbe battuto Marc Marquez, ma di sicuro gli avrebbe creato qualche grattacapo.

-6 Mir allunga ancora, 8 decimi su Rins.

-6 Vinales, partito dalla pit-lane, è 14°: con questa Yamaha non poteva rimontare più di tanto.

-7 Mir al comando con 6 decimi su Rins e 1″1 su Pol Espargarò. 4° Nakagami a 3 secondi. 9° Dovizioso a 9″6 e mai protagonista.

-8 Prosegue la gara incolore di Morbidelli, superato anche da Binder. Ora è 11°. Il romano è ancora troppo discontinuo per potersi giocare un Mondiale. Alterna gare da vittoria con altre nelle retrovie. A premiare è la costanza di Mir.

-8 SCAPPA VIA MIR! E’ il padrone del Mondiale! Allunga su Rins, 6 decimi di vantaggio!

-9 Sta attaccando Mir, senza fare calcoli. Vuole staccare Rins. Eppure, nella sua situzione, potrebbe accontentarsi di gestire…

-10 Mir ha il Mondiale in mano. Al momento avrebbe 37 punti di vantaggio su Rins e 38 su Quartararo in classifica generale. Potrebbe chiudere i conti già domenica prossima.

-11 MIR AL COMANDO! Sorpasso secco e inaspettato su Rins. Lo spagnolo vuole la prima vittoria in carriera e, soprattutto, dare la spallata decisiva per il Mondiale.

-11 Ritirati Rabat, Crutchlow, Bagnaia, Valentino Rossi ed Aleix Espargarò. Solo 16 piloti in pista, tra cui Quartararo (15°) e Savadori (16°) che sono caduti.

-12 Nakagami sorpassa Oliveira ed è quarto. E’ dura per il podio, ma il giapponese può provarci. Deve sperare in un calo di Pol Espargarò.

-13 Rins, Mir e Pol Espargarò sono insieme. A 1″5 dal terzetto di testa c’è Oliveira, tallonato da Nakagami. 9° Dovizioso a 7″2 dalla vetta, 10° Morbidelli a 8″8.

-13 Da segnalare per l’Italia anche la dodicesima posizione di Danilo Petrucci.

-14 Uno strenuo Pol Espargarò non molla e resta agganciato con i denti a Rins e Mir.

-14 La Yamaha proprio non va qui a Valencia. Morbidelli, decimo, è comunque il migliore della scuderia di Iwata…

-15 Alex Marquez e Dovizioso superano Morbidelli, in crisi evidente con le gomme hard. Una scelta che non ha funzionato: il romano è decimo. Il sogno iridato è ormai sfumato per gli italiani. Anche senza Marquez, il titolo resterà in Spagna.

-16 Allungano Rins e Mir. Pol Espargarò resta a mezzo secondo, si stacca Oliveira a 1″6.

-16 Valentino Rossi a Sky: “Stavo iniziando a prendere il ritmo, poi si è rotta“.

-17 Rins e Mir in lotta per la vittoria, ma potrebbero anche decidere di congelare le posizioni, senza prendersi rischi. Seguono Pol Espargarò, Oliveira, Nakagami, Zarco e Miller. In ombra gli italiani: 8° Morbidelli, 10° Dovizioso. Male anche Vinales (15°) e Quartararo (16°). Tutto apparecchiato per assegnare il titolo a Mir…

-18 Dominio incontrastato della Suzuki, di gran lunga la moto più solida di questo Mondiale. Rispetto alle ultime gare, questa volta hanno beneficiato anche di un’ottima qualifica.

-19 Mir ha ripreso Rins, i due spagnoli della Suzuki si giocano la vittoria. Pol Espargarò è terzo a 8 decimi, non sembra poterli impensierire.

-19 Valentino Rossi è rientrato ai box con lo scooter. E’ un anno sfortunato per il Dottore, che allarga le braccia.

-20 Per ora la scelta delle gomme hard non paga. Morbidelli è molto lento e viene passato da Miller, precipitando in ottava posizione.

-21 In crisi Dovizioso, passato sia da Miller sia da Alex Marquez. Ora è decimo.

-21 Al momento Mir sarebbe in vetta al Mondiale con 27 punti su Rins. A due gare dal termine si tratta di un’ipoteca serissima.

-22 E’ una corsa ad eliminazione. Finisce giù anche Cal Crutchlow. Vinales entra in zona punti, ma è 15°.

-22 Finisce a terra anche Francesco Bagnaia. Pista insidiosissima…

-22 Morbidelli sta correndo in difesa, nella speranza che la gomma hard possa fargli cambiare marcia nel finale.

-23 ANNO NERO PER VALENTINO ROSSI! Problema tecnico, la Yamaha lo lascia a piedi. Una sfortuna allucinante.

-23 Mir si sbarazza di Pol Espargarò ed è secondo. Ora due Suzuki davanti: stanno dominando.

-24 Zarco e Dovizioso sono gli unici ad avere una soft al posteriore nel gruppo di testa. Tutti gli altri hanno una media, tranne Morbidelli che ha scelto una hard.

-24 Caduto Lorenzo Savadori con l’Aprilia. Vinales è 18° dopo essere partito dalla pit-lane.

-25 Oliveira è tornato in scia a Mir. Pol Espargarò sta facendo da tappo e Rins ne approfitta per allungare.

-25 Valentino Rossi resta 14°, davanti a lui c’è Bradl.

-25 Quartararo ha ripreso a girare dopo la caduta, ma è ultimo a 30” dalla vetta, gara ormai andata.

-26 Rins attacca all’interno Pol Espargarò e vola in testa. Le Suzuki sembrano di un altro pianeta.

-26 Scappano via Pol Espargarò, Rins e Mir. 4° Oliveira, poi Nakagami, Zarco, Morbidelli e Dovizioso.

-26 Quartararo ed Aleix Espargarò sono caduti senza essersi toccati.

-27 CADUTO FABIO QUARTARARO! A terra anche Aleix Espargarò!

-27 Mir non perde tempo, supera Nakagami ed è già terzo.

-27 giri alla fine. Parte benissimo Pol Espargarò: lo spagnolo tiene la vetta davanti a Rins. 4° Mir, 7° Morbidelli, 10° Dovizioso. Valentino Rossi è già 14°.

14.00 PARTITI! Iniziato il GP d’Europa 2020 a Valencia!

13.59 I piloti si schierano sulla griglia di partenza….

13.58 GIRO DI RICOGNIZIONE!

13.56 Saranno 27 i giri da completare. Quello di Valencia è un circuito non molto agevole per i sorpassi.

13.52 Franco Morbidelli ha ottenuto due vittorie e tre podi complessivi quest’anno, ma paga a carissimo prezzo i tre ritiri, in particolare quello provocato da Zarco in Austria. Oggi il romano sarà in gara con una coppia di gomme hard.

13.50 Lo scorso anno il GP di Valencia fu vinto da Marc Marquez davanti a Fabio Quartararo e Jack Miller. Andrea Dovizioso chiude quarto, 8° Valentino Rossi, mentre Morbidelli non concluse la gara.

13.49 Franco Morbidelli ha scelto di montare una gomma hard al posteriore. Dovrà limitare i danni nei primi giri, per poi provare a cambiare marcia nel finale.

13.45 Valentino Rossi torna finalmente in gara dopo aver saltato ben due gare a causa del Covid-19. “Ad un certo punto ho avuto paura“, ha ammesso il Dottore. Ora l’incubo è finito e potrà tornare a fare ciò che più ama. Oggi partirà 17°, ma la top10 appare un obiettivo non impossibile.

13.44 Il giapponese Takaaki Nakagami scatterà dalla prima fila: riuscirà a conquistare finalmente il suo primo podio in MotoGP?

13.42 Nei giorni scorsi ha piovuto quasi sempre. I piloti hanno trovato una pista completamente asciutta solo nel warm-up di stamattina. La scelta delle gomme rappresenta dunque una grande incognita per tutti.

13.41 La griglia di partenza della gara.

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 315.4 1’40.434

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’40.475 0.041 / 0.041

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.5 1’40.530 0.096 / 0.055

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 316.8 1’40.577 0.143 / 0.047

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.5 1’40.704 0.270 / 0.127

6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 318.3 1’40.893 0.459 / 0.189

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.9 1’40.997 0.563 / 0.104

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 313.9 1’41.328 0.894 / 0.331

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.7 1’41.557 1.123 / 0.229

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’41.781 1.347 / 0.224

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 315.4 1’41.943 1.509 / 0.162

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.3 1’42.249 1.815 / 0.306

13 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 315.4 1’41.010 0.239 / 0.189 Q1

14 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.8 1’41.276 0.505 / 0.266 Q1

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 316.8 1’41.311 0.540 / 0.001 Q1

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 321.3 1’41.395 0.624 / 0.084 Q1

17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 309.7 1’42.039 1.268 / 0.644 Q1

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 319.8 1’42.244 1.473 / 0.205 Q1

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.7 1’42.532 1.761 / 0.288 Q1

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 315.4 1’43.030 2.259 / 0.498 Q1

21 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha *

* = Lo spagnolo scatterà dalla pit-lane

13.39 Pol Espargarò (KTM) partirà dalla pole-position. Quest’anno ha ottenuto tre podi, ma insegue ancora il primo successo nella classe regina.

13.36 Mir ha ottenuto sei podi in questa stagione, ma non ha mai vinto né quest’anno né mai nella sua carriera in MotoGP. Ciò nonostante, il Mondiale è ad un passo: la costanza quest’anno fa la differenza.

13.35 Joan Mir oggi può ipotecare il Mondiale. Stamattina ha ottenuto il miglior tempo nel warm-up. Inoltre partirà in quinta posizione, nettamente davanti a tutti gli avversari diretti per il titolo: 9° Morbidelli, 11° Quartararo, 12° Dovizioso, mentre Maverick Vinales è già praticamente fuori dai giochi, dovendo scattare dalla pit-lane.

13.33 La classifica del Mondiale MotoGP a tre gare dalla fine:

1 Joan MIR Suzuki SPA 137

2 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 123

3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 118

4 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 112

5 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 109

6 Alex RINS Suzuki SPA 105

7 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 92

8 Pol ESPARGARO KTM SPA 90

9 Jack MILLER Ducati AUS 82

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 79

11 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 71

12 Brad BINDER KTM RSA 67

13 Alex MARQUEZ Honda SPA 67

14 Johann ZARCO Ducati FRA 64

15 Valentino ROSSI Yamaha ITA 58

13.30 In tema di costruttori, sinora nel Gran Premio d’Europa si registrano 4 successi della Yamaha e 1 della Honda.

13.26 GP EUROPA – VITTORIE TOP CLASS

3 – RAINEY Wayne [USA] (1991, 1992, 1993)

1 – CADALORA Luca [ITA] (1994)

1 – CRIVILLE Alex [ESP] (1995)

13.23 Quella di oggi sarà la sesta edizione del GP d’Europa per quanto riguarda la classe regina. Sarà però la prima volta della MotoGP dopo le cinque prove disputate dalla 500cc. Curiosamente il pilota più vincente in assoluto nel Gran Premio d’Europa non è europeo, ma americano! Parliamo di Wayne Rainey, il quale è stato capace di conquistare 3 affermazioni, peraltro consecutive. Lo statunitense si è infatti imposto nel 1991, 1992 e 1993. Come se non bastasse, Rainey ha primeggiato su due piste diverse, in quanto ha vinto l’unico GP d’Europa disputato a Jarama, tagliando poi per primo il traguardo due volte a Montmelò. Gli altri due successi sono stati appannaggio di Luca Cadalora (1994) e Alex Crivillè (1995). Dunque, l’oggi cinquantasettenne emiliano è l’unico italiano a essersi imposto in questo particolare Gran Premio.

13.18 Il Gran Premio d’Europa si è disputato solamente in cinque occasioni, tra il 1991 e il 1995, come escamotage per tenere due gare in Spagna. Nel 1991 si corse a Jarama, nei pressi di Madrid, mentre dal 1992 la competizione fu organizzata nell’autodromo di Montmelò. A partire dal 1996, il GP tenuto nei sobborghi di Barcellona ha però assunto la denominazione di Gran Premio di Catalogna. Di conseguenza, da quel momento il GP d’Europa è sparito dai radar, almeno sino a questo 2020, in cui è stato necessario trovare soluzioni alternative per mandare in scena dei double header. Dunque, dopo un’edizione a Jarama e quattro a Barcellona, la gara “paneuropea” approva a Valencia.

13.14 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara del GP d’Europa 2020 di MotoGP a Valencia.

La Diretta Live della gara di Moto3 – La Diretta Live della gara di Moto2

Programma GP Europa (8 novembre) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) ci si giocherà una fetta di campionato piuttosto importante e il meteo potrebbe fare da arbitro nella sfida iridata.

Come ben sappiamo, la situazione è elettrizzante poiché, matematica alla mano, ben sei piloti possono essere considerati pienamente in corsa per la conquista del titolo iridato. La classifica generale recita, infatti, Joan Mir 137; Fabio Quartararo 123; Maverick Viñales 118; Franco Morbidelli 112; Andrea Dovizioso 109; Alex Rins 105. Peraltro quest’ultimo è il centauro che ha realizzato più punti nelle ultime sei gare. Dunque l’incertezza regna sovrana e ogni gara può rimescolare le carte. Quella odierna si annuncia quanto mai imprevedibile poiché si disputerà in condizioni mai testate tra venerdì e sabato. Le previsioni meteo affermano che ci sarà il Sole. Sinora, solamente la seconda sessione di prove libere è andata in scena su pista asciutta, mentre tutti gli altri turni si sono disputati sul bagnato.

In ottica titolo iridato, la situazione di partenza è favorevole a Mir, che partirà dalla quinta casella. Il leader della classifica iridata ha nel mirino il settimo podio stagionale e, soprattutto, l’opportunità di allungare ulteriormente sul rivale più vicino nella graduatoria assoluta, quel Quartararo completamente allergico alla pioggia. Il francese sarà sicuramente felice di poter gareggiare sull’asciutto, perché la sua competitività non può essere peggiore di quella espressa sul bagnato, ma dovrà essere in grado di trasformarsi completamente rispetto agli ultimi due giorni. Invece Viñales, terzo in campionato, è virtualmente già fuorigioco. Lo spagnolo dovrà partire dalla pit-lane a causa della penalità rimediata per aver montato il sesto motore differente sulla sua M1, superando così il limite massimo di propulsori concessi nell’arco della stagione.

Valentino Rossi dovrà cercare l’impresa, partendo dalla 17ma casella. Il “Dottore” ha pagato dazio nel corso del time-attack non trovando la quadra in termini d’assetto su di un asfalto umido, che comunque richiedeva gomme slick. Yamaha, da questo punto di vista, si è dimostrata carente. Non a caso il migliore della truppa di Iwata è stato Franco Morbidelli (nono). Non è andata meglio ad Andrea Dovizioso: il ducatista 12° dovrà prodursi in una grande rimonta e a Valencia la Rossa ha sempre fatto tanta fatica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di MotoGP cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.00. Buon divertimento!

