MotoGP, Andrea Dovizioso: “Negli ultimi giorni non sono stato bene, spero non sia il Covid-19 ma una normale influenza”

Il finale di stagione per Andrea Dovizioso è davvero lontano anni luce da quello che il pilota romagnolo sperava. Il portacolori della Ducati, infatti, confidava di essere in lizza per il titolo nel Mondiale MotoGP 2020 e, invece, oltre a essere ormai tagliato fuori dalla matematica, si trova in piena crisi tecnica con la sua GP20 e, non ultimo, potrebbe avere anche contratto il coronavirsu. “Non so cos’ho – spiega a TuttoSport – Venerdì e sabato avevo un po’ di mal di testa e mi bruciavano gli occhi, però era tutto leggero. Mezzora prima della corsa mi è tornato fuori ma molto più forte, e ho pensato: “Qui va a finire male”. Farò il tampone poi vedremo, ma i sintomi non sembrano del tutto quelli del Covid-19. Speriamo sia solo una normale influenza”.

La gara di Valencia 1, ad ogni modo, non era tutta da dimenticare come spiega il forlivese. “La corsa alla fine è andata meglio di quello che mi aspettassi, ma quando si è così lenti rispetto agli altri e si hanno così poche chance si fa fatica a essere euforici. Vincere il titolo è quasi impossibile a -45 da Joan Mir, ma devo comunque provare a fare il massimo”.

Un Joan Mir che può sfruttare una Suzuki davvero di un altro livello rispetto a tutti. “Sembra che abbiano una moto nata bene e che è stata sviluppata nella giusta direzione. Hanno una bella mentalità, cambiano poco e hanno sempre un pacchetto competitivo. A mio parere Joan Mir se la gioca alla pari con Marc Marquez. Non so chi sia il più forte, ma il potenziale c’è”.

Ultima battuta su quel che sarà di Andrea Dovizioso nel 2021 dato che, al momento, non sembra avere una moto per la prossima stagione nella classe regina. “Nei prossimi giorni annuncerò quale sarà il mio futuro, ma per ora non voglio anticipare nulla. Non sono pronto a fare il collaudatore, io voglio essere ancora pilota. Ho ancora il fuoco dentro e qualcosa farò”.

Foto: Lapresse