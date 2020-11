MotoGP, Franco Morbidelli: “Oggi è andata molto male. La pressione delle gomme era alle stelle e facevo fatica a guidare”

Domenica da dimenticare in casa Yamaha Petronas ed in particolare per Franco Morbidelli, protagonista di un Gran Premio d’Europa 2020 estremamente deludente concluso solamente in undicesima posizione. Il romano, campione del mondo Moto2 nel 2017, ha pagato dazio sprofondando progressivamente a causa di un problema legato alla pressione degli pneumatici e si è dovuto accontentare di portare a casa appena cinque punti iridati in classifica. Morbidelli, a due round dalla fine del campionato, si trova in quinta piazza con 45 punti di ritardo dal leader Joan Mir ed è quindi sostanzialmente fuori dalla lotta per il titolo.

“Oggi è andata molto male, è salita alle stelle la pressione delle gomme e facevo fatica a guidare – ha detto l’azzurro a fine gara (fonte: Motorionline.com) -. Una cosa simile era accaduta anche a Fabio due gare fa. Dobbiamo capire perché succede e capire cosa fare quando accadono queste cose. Credo nel lavoro di Yamaha e del mio team, non sono molto preoccupato. Il problema è che ci sono cose che non permettono alla moto di dire la verità in gara. Il pacchetto è ottimo e le persone che lavorano sono ottime. Non alzo bandiera bianca, mai. La alzerò solo a fine campionato, quando i punti di svantaggio saranno più di quelli a disposizione. Sono tranquillo e positivo di natura. Oggi è stata una gara difficile, sappiamo perché e sappiamo che non eravamo i peggiori”.

